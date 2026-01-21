台北國際書展2/3登場 為時代引路前行

記者黃朝琴／臺北報導

2026年台北國際書展2月3至8日於世貿一館登場，主題為「閱讀泰精彩」，推出7大主題館、8大書區、7大活動區，泰國擔任主題國，最具話題性的公民書區以道路為策展核心，把閱讀變成一場結合民主精神、社會觀察與生活感性的閱讀風景，邀大家在書頁與現實交會的路口，為停滯的時代找方向，思考下一步該往哪裡走。

文化幣倍增 青年買書更划算

台北書展特色展館及書區亮點昨日搶先曝光，文化部人文及出版司長楊婷媜表示，書展兼具展覽、銷售、互動3大功能，今年起，13至15歲文化幣由600元調整至1200元，歡迎進場使用文化幣。

童書主題館以「菜市場」為策展靈感，打造充滿人情味與想像力的「閱讀市集」；數位主題館以「聲音」為核心，融入臺灣在地植物香氛打造沉浸式體驗，讓讀者展開一場由聲音與AI共創的閱讀奇境；臺灣漫畫館以「一起來追星吧！」為主題，邀讀者像追星一樣追漫畫，感受臺灣原創漫畫的魅力與能量；文學書區以旅行文學為主軸，「字遊，自在：旅行文學展」精選近百部作品，呈現臺灣作家筆下的多元風景與生命經驗。

文化部表示，今年邀92歲「國寶級作家」黃春明，以及創作逾30年的「跨世代繪本天王」賴馬共同擔任閱讀大使，各自推薦10本具特殊意涵的書單於書展休息區C、A展出，2位創作者橫跨文學與圖像領域，為書展注入跨世代共讀的深厚力量，邀讀者重新遇見閱讀的感動與力量。

文化部昨日召開記者會，搶先曝光台北國際書展特色展館及書區精采亮點。（記者黃朝琴攝）

童書主題館分為６大主題，精選好書。（記者黃朝琴攝）

數位主題館參觀者可將自己的聲音以AI語音辨識與影像生成技術，即時轉譯為獨特圖像。（記者黃朝琴攝）

公民書區「讀字塞車」，以車陣場景，邀讀者在動彈不得時刻，透過閱讀爭取轉念與喘息的機會。（記者黃朝琴攝）

童書主題館以「菜市場」為策展靈感，親子可透過「採買」方式，組合自己閱讀書單。（記者黃朝琴攝）