台北國際書展2/3登場 童書館變閱讀菜市場

台北國際書展重要主題公告記者會。

2026台北國際書展2月3日至8日將在台北世貿一館舉辦，今年主題為「閱讀泰精彩」，文化部特別在今天（21日）召開重要活動記者會，介紹各個主題館，其中「童書主題館」以人們熟悉的菜市場為策展靈感，打造閱讀市集，文化部表示，今年文化禮金13歲到22歲的青年朋友，都可領取1200點文化幣，希望大家逛書展，用文化幣消費。

「童書主題館」策展人柯倩華指出，這次童書館以「菜市場」為策展靈感，打造充滿人情味與想像力的「閱讀市集」，「菜市場」中設計心靈有機屋、知識能量站、情感小舖、情緒廚房、創意魔法坊及文化市集等6大主題攤位，同時針對主題推薦書籍，親子可透過「採買」的方式，自由組合屬於自己的閱讀書單。柯倩華說，策展初衷是把書當成食物，閱讀就是品嚐美食，所以每本推薦書籍，都會化身成一道菜，讓閱讀自然走進生活，引導孩子輕鬆親近閱讀。

除了童書館外，「數位主題館」結合AI語音辨識與影像生成技術，將聲音轉譯生成「智慧之樹」，在檜木香氛和微風穿越林梢間，展開一場融合視覺、聽覺與嗅覺的沉浸式旅程；同樣藉由移動為主軸，「文學書區」透過手稿、剪報、裱畫與影像，展出近百部臺灣旅行文學作品，帶領讀者看見不一樣的風景；「公民書區」則打造最具臺灣味的「讀字塞車」，邀請民眾走進車陣閱讀，在「閱讀青紅燈」與「道路反光鏡牆」中思考社會議題，或於「閱讀轉運站」的「第六月臺」建構屬於自己的閱讀書單。而最受漫迷歡迎的臺灣漫畫館，集結年度最新、最強的臺漫作品，從限定簽繪版、漫畫體驗區到追星限定好物，全面滿足年輕世代的追星慾。

另外，2026台北國際書展特別邀請92歲「國寶級作家」黃春明，以及創作逾30年的「跨世代繪本天王」賴馬共同擔任本屆閱讀大使。兩位創作者橫跨文學與圖像領域，攜手為書展注入跨世代共讀的深厚力量。

文化部表示，2026台北國際書展期間，提供桃園（含）以南及宜花東讀者持臺鐵、高鐵票根免費入場、未滿18歲讀者憑證免費入場、身障者及第一位陪同者免費入場等優惠措施，另外，從今年起，13至15歲文化幣由600元調整至1200元，也就是13到22歲都可領1200元文化幣，青年朋友可踴躍進場支持出版業。