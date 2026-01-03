台北國際書展2/3登場 「閱讀泰精彩」

記者黃朝琴／臺北報導

2026年台北國際書展2月3至8日世貿一館舉行，以「閱讀泰精彩」為主題，邀民眾透過7大主題館、8大特色書區，以及8大講座體驗區，帶來融合閱讀、文化與科技的全感官盛宴，一躍飛向書頁字句形成異世界；從泰國主題國熱力展演、童書主題館「驚奇市場」，再到以AI共創聲音的數位主題館「來自我與書本的聲音」，將參與者閱讀體驗，轉化成為一場場身臨其境的旅行。

鯨魚、大象呈現主視覺 跨越國界

台北國際書展今年邁入第34屆，由文化部主辦、台北書展基金會承辦，臺北市政府、新北市政府、基隆市政府共同協辦，傳統結合創新，帶你穿梭文采風貌，官網公布主視覺由黃郁欽與陶樂蒂創作，以微笑鯨魚（代表臺灣）和飛天大象（代表泰國）呈現閱讀的奇幻與跨越國界，歡迎大家新的一年走進「閱讀泰精彩」的多彩世界。書展今年由「泰國」擔任主題國展示文化、影劇、文學及美食等魅力，同時舉辦相關活動，鼓勵讀者透過閱讀認識泰國。

雙主題館結合活動區 打造不同亮點

台北書展基金會表示，台北國際書展首度將2大主題館「數位主題館」及「書展大賞館」移至世貿一館的2樓A2會議室共同展出，並將黃沙龍移至A+會議室，以雙主題館結合活動區的方式，打造世貿1樓及2樓展區的不同亮點，邀請讀者穿梭體驗、更上一層樓。規劃有8大書區，包括綜合書區、童書區、動漫輕小說書區、數位出版及學習區、國際書區、外文書區、文學書區及公民書區等，展示多元的出版品，聚集國內外知名暢銷作家、插畫家、漫畫家預計超過千場閱讀活動。

台北國際書展歡迎全國讀者把握一年一度難得機會進場同樂，書展期間提供桃園（含）以南及宜花東讀者持臺鐵、高鐵票根免費入場，持續推行18歲以下讀者憑證免費入場等優惠措施，廣受師生及校園團體喜愛的「寒假趣書展！」活動，結合闖關活動，線上報名吸引全臺師生及家長熱烈響應，歡迎老師、家長書展期間前往現場報名，共享閱讀異世界的樂趣。

台北國際書展是適合親子共遊的書香活動。（台北書展基金會提供）