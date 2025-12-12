台北國際耶誕嘉年華登場！ 大安森林公園「逾百攤商」聚集

台北國際耶誕文化嘉年華登場，超過100家攤商聚集，吸引民眾前來朝聖。（圖／TVBS）

台北國際耶誕文化嘉年華於大安森林公園盛大登場！儘管下著綿綿細雨，仍吸引眾多民眾前來參與，現場超過100個特色攤位提供多樣化的耶誕商品與美食。活動為期3天，除了豐富的市集外，週六晚間還將舉行備受期待的耶誕音樂會，包括民歌傳奇「南方二重唱」等五組歌手將輪番登台獻唱，為民眾帶來一年一度的歡樂耶誕氛圍！

一年一度的台北國際耶誕文化嘉年華於12月12日晚間在大安森林公園正式登場。雖然當晚下著綿綿細雨，但絲毫無法減弱攤商與參與民眾的熱情。現場匯集了超過100間特色攤位，各式各樣的耶誕相關商品琳瑯滿目，包括造型可愛的麋鹿、雪人、耶誕老公公饅頭，以及精緻的耶誕樹杯子蛋糕，吸引許多路過民眾忍不住駐足選購。市集中還有許多特色商品，有民眾表示，市集中的馬告香腸、有機蔬菜和馬告麵包都很有特色。更有趣的是，一些原住民攤商提供獨特的購物體驗，只要購買他們的雞蛋或其他產品，攤商就會唱歌給顧客聽，增添了不少節慶氣氛。

台北國際耶誕文化音樂會將在12/13晚間登場。（圖／TVBS）

對於這次的耶誕嘉年華，民眾反應相當熱烈。有民眾認為活動內容非常豐富，不僅有各式美食，還有許多耶誕節慶小物可以選購。另一位民眾則表示，希望這樣的活動能年年舉辦，相信未來一定能與新北耶誕城並駕齊驅，成為雙北地區重要的耶誕節慶活動。活動為期3天，而週六將是許多人最期待的耶誕音樂會。屆時，知名歌手林道遠、蔡家蓁、張棋惠、原音團體黑旋風，以及民歌傳奇南方二重唱等五組歌手將接力登台獻唱。主辦單位誠摯邀請民眾在週末時光攜帶親朋好友一同前往，逛市集、聽音樂，共同感受這一年僅有一次的歡樂耶誕氛圍。

