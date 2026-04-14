台北國際車用電子展「城際氫能大巴」與「AI智慧座艙」亮相 經濟部TARC主題館大秀臺灣車電雙引擎
經濟部產業技術司TARC主題館於2026年4月14日至17日在第21屆「台北國際車用電子展」南港展覽館亮相。經濟部產業技術司今(14)日表示，本次集結7大法人機構與28家廠商，聚焦「AI智慧」與「電動車新能源」兩大核心，展出10項法人科專與產業合作成果，強調技術落地、供應鏈自主，並已有上路實績，展現台灣在智慧車電與綠色運輸的國際競爭力。
車輛中心研發的AI全方位智慧座艙擁有駕駛者視線追蹤等四項核心感知功能，已協助國內20家廠商輸出國際，將產品導入北美、中東、東南亞及日本市場
經濟部產業技術司郭肇中司長表示，AI技術的整合應用與新能源動力系統的融合，正驅動新一波智慧車輛產業升級，臺灣在既有ICT產業的優勢下，汽車電子業產值預估至2026年將突破新臺幣6,000億元。今年TARC主題館特別推出兩大代表性亮點展品：首先是由車輛中心（ARTC）研發的「AI全方位智慧座艙」，整合多項前瞻感知功能，提升車輛內外安全性，目前已成功進入國際市場；其次為工研院打造的「16噸城際氫能電動巴士」，具備了15分鐘快速補能以及超過400公里的高續航里程潛力，這項成果代表臺灣正邁向氫能載具應用的重要里程碑。
經濟部產業技術司說明，車輛中心研發的「AI全方位智慧座艙」，讓汽車從單純交通工具進化為具備主動判斷能力的移動守護者 。這套系統擁有四項核心感知功能：駕駛者視線追蹤技術即使在日夜環境交替、佩戴口罩、眼鏡或中東宗教服飾遮蔽下，仍維持99%高辨識率 ；AI駕駛生理監控系統則透過非接觸方式偵測呼吸與心跳，即時掌握駕駛異常狀態，避免衝撞路邊設施 。此外，兒童遺留偵測系統（CPD）與AI車外哨兵監控系統將安全防護由艙內延伸至車外，不僅360度偵測車內生命跡象 ，還能主動於10秒內警示外部威脅 。核心系統成功鏈結國內產業鏈，包含：影像模組（奇美車電、歐特明、輝創）、雷達模組（稜研、啟碁、閎泰）、智慧顯示模組（和碩、群豐駿、友達、英特盛）、高算力模組（華碩、宸曜、研華、威盛）、控制器（ARTC、信昌、先進智能）、AI邊緣運算（閎泰、義隆）、晶片（義隆、聯詠、聯發科）等 ，已協助國內20家廠商輸出國際，將產品導入北美、中東、東南亞及日本市場 。
工研院開發台灣首輛16噸城際型氫能巴士，該車提供長途運輸純電動車（BEV）載重受限與充電耗時的解決方案，具備加氫15分鐘、巡航續航力可達420公里的高效能
針對淨零排放趨勢，TARC主題館展出臺灣首輛「16噸城際型氫能巴士」。該車提供長途運輸純電動車（BEV）載重受限與充電耗時的解決方案，具備「加氫15分鐘，巡航續航力可達420公里」的高效能 。這輛氫能巴士展現了高度技術整合的供應鏈，核心系統包含：燃料電池與電力轉換（工研院、台達電）、動力馬達（捷能動力）、鋰電池（台塑新智能）、車體底盤（順益、氫谷動能）；電子控制系統包含：混合電力/整車/儲氫控制器（科飛、氫谷動能、工研院）及駕駛輔助模組（研華科技）等 。該車未來將促成氫谷動能取得首張UN R134氫能整車國際認證，助力臺灣從零件出口轉向整車系統整合輸出，與純電商用車並行，搶攻全球綠能減碳市場。
經濟部產業技術司TARC主題館展期自4月14日至17日 ，展出地點為南港展覽館1館4樓 。歡迎各界蒞臨參觀，共同見證臺灣如何透過AI感知與氫能技術的突破，鏈結全球車電產業鏈，驅動未來移動新生活。
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