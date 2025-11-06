台北國際金融博覽會 今起展開

臺灣銀行吉祥物「BUBI」廣受大眾喜愛。

兩年一度的台北國際金融博覽會於11月7日起假台北世貿一館連三天盛大展開，臺灣銀行秉持「金融轉動美好生活」核心價值，將以「智慧領航永續遠航」為主軸，展出多項金融創新成果。

臺灣銀行吉祥物「BUBI」廣受大眾喜愛，本次活動中「BUBI」將帶領大家一起前往具金融專業及科技創新的冒險島嶼「鯨銀島」，展開一趟追求財富自由的探險之旅。想知道「BUBI」如何取用天然材料，打造全台首張通過FSC認證的信用卡嗎？如何實踐金融永續理念？如何教導「鯨銀島」島民抵禦詐騙集團的侵擾？又如何透過理財知識的傳遞，增進島民的被動收入及利用信託工具守護財富？此外，可愛萌樣的「BUBI」除了具有豐富金融專業知識，更是一位金融科技領域專家。

想知道「BUBI」如何使用3D全息投影技術結合金融服務嗎？想了解「臺銀行動+」APP新推出「安全鯨管家」的功能嗎？想知道區塊鏈代幣化技術及人工智慧技術在傳統金融服務的革命性應用嗎？「BUBI」將在博覽會中為您揭開創新的神秘面紗，並讓您體驗嶄新的金融服務。

臺灣銀行邀請您於活動期間前往台北世貿一館與「BUBI」一同展開充滿知識性與趣味性的旅程，旅程結束後還有機會參加抽獎獲得神秘小禮物。