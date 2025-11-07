台北國際金融博覽會 彰銀120週年慶 識詐遊戲人氣旺

彰化銀行董事長胡光華（中）率領高階主管出席台北國際金融博覽會。（彰銀提供）

記者陳建興∕台北報導

台北國際金融博覽會自十一月七日起連續三天在台北世貿一館盛大開展，適逢彰化銀行創立一百二十週年，特別打造以幸福安養、防詐守護、智慧理財為核心的主題館ChaiBo轉運站，以Live Well延伸至全方位服務，協助客戶實現心中美好生活願景，讓幸福順利轉運而至，吸引民眾駐足體驗。

彰化銀行董事長胡光華率領董事會成員、總經理等高階主管親臨現場，參與啟動儀式及體驗活動，並向民眾介紹參展主題等，展區人潮絡繹不絕，氣氛熱烈非凡。

彰銀表示，主題館由可愛吉祥物柴寶與金妮擔任導覽員，藉由同名車站名稱十分幸福站－安養信託＆安居樂業、成功守護站─科技識詐、富貴好運站─智慧理財串聯三大特色展區，引領民眾透過互動遊戲、數位展示與趣味挑戰的體驗活動，呈現彰化銀行在數位轉型、金融教育與服務創新的成果，讓民眾從遊戲中建立正確金融觀念、強化識詐意識並體驗智慧理財等多元金融業務。

展覽期間，彰化銀行展區人氣旺盛，現場氣氛相當熱絡，不少民眾完成三大展區闖關遊戲並於打卡牆拍照打卡，帶走實用又具紀念性的精美禮品。