台北國際電玩展昨開幕破百款新作試玩 亞太高峰會聚焦AI趨勢

2026台北國際電玩展開幕首日盛況。圖／TGS提供

2026台北國際電玩展（Taipei Game Show, TGS）昨（29）日起至 2 月 1 日在南港展覽館1館登場。本次匯集 26 個國家、399 家業者，同步開放 1 樓與 4 樓展區，展出橫跨主機、PC 及行動裝置等多元平台，共計超過 500 款遊戲，其中包含逾百款未上市新作。

開幕首日各大廠商紛紛推出精采舞台活動，現場不僅有遊戲製作人分享最新情報，還有超人氣 KOL、Coser 及來自韓國的啦啦隊女神金娜妍與「栗子」李佳俐連番上陣，引爆玩家熱情。

廣告 廣告

玩家區廠商全力出擊，眾多展區以沉浸式場景吸引玩家駐足。任天堂擴大出展規模，設置逾 120 台試玩機台，提供 35 款以上遊戲體驗，包含尚未發售的作品與角色見面會。台灣萬代南夢宮娛樂則規畫多款互動舞台，由《從前從前有個塊魂》製作人石田僚揭開序幕。石田與漫才組合達康.come及哈利同台，除了分享新作情報，參加對戰活動還可獲得限量好禮。

2026台北國際電玩展開幕首日盛況。圖／TGS提供

傑仕登展出 CAPCOM 多款作品及海外首發試玩的《超級槍彈辯駁 2×2》，並由 VTuber 潔絲可與主播 Section 和玩家同樂。雲豹娛樂則針對動作 RPG 新作《凶亂魔界主義》，邀請啦啦隊成員李佳俐參與舞台試玩，帶領玩家感受高速爽快的戰鬥節奏，吸引大批民眾參與。此外，韓籍啦啦隊員金娜妍亦為《寒霜啟示錄 X Kingshot》站台。

《明日方舟：終末地》現場打造「帝江號」艦艇內部空間，搭配人氣 Coser 吸引眾多指揮官朝聖；《絕區零》則設立專屬通道款待玩家，早鳥到場不僅可獲限定閃卡，還有多款周邊引發搶購。大會主舞台 TGS STAGE 同樣人潮不斷，中午由實況主龜狗與妲妲分別擔任隊長，率領玩家在《三角洲行動》對抗賽中激戰，體驗最新版本的遊戲魅力。接力登場的《SD 鋼彈 G 世代 永恆》舞台，由國際版製作人四條僚一親自公開最新情報。四條與現場 VIP 玩家互動熱烈，並贈送獨家伴手禮。

此外，商務區與亞太遊戲高峰會（APGS）亦同步開跑，聚焦 AI 產業趨勢與開發實務。商務區現場商談室近乎額滿，展現出強勁的跨海商機與產業對話潛力。

亞太遊戲高峰會聚焦 IP 永續經營，SQUARE ENIX 製作人鈴木裕人與 GRAVITY 營運長北村佳紀等人皆分享開發心法。AWS 經理楊書維與絕好聲創創辦人晁旭光則以實際案例分享 AI 助力遊戲開發的祕訣，兩人的經驗分享座無虛席，顯示產業對 AI 技術的高度關注。

TGS 展期將一路持續至 2 月 1 日，主辦單位祭出豐富入場好禮，包含 Nintendo Switch 2 瑪利歐賽車世界主機組合、PlayStation 5 及 Steam Deck 等夯機抽獎。玩家無論是想搶先試玩新作或入手周邊，都能在南港展覽館 1 館一次滿足。主辦單位誠摯邀請大眾把握展期，沉浸於年度電玩盛會的魅力中。



回到原文

更多鏡報報導

2026遊戲之星票選揭曉 《鳴潮》橫掃三大金獎 台灣自製《咖波疊疊樂》《XXL 猛漢町》獲肯定

集英社遊戲參戰TGS 2026！《OPUS》獨家試玩 《BAKUDO》挑戰賽拿好禮

傑仕登攜手CAPCOM參戰2026台北電玩展 強作陣容與狩獵大賽公開

頂大學霸搭車被丟包遭4車輾斃 家屬疑生前未飲酒...淚求解剖結果