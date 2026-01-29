台北國際電玩展首日現人潮 Coser與新遊戲最受矚目

2026台北國際電玩展今（29）日起至2月1日，於南港展覽館一館登場。（古明弘攝）

《噬血代碼 2》Coser裝扮成女生版主角和瓦倫汀。（古明弘攝）

玩家於《勇者鬥惡龍VII Reimagined》PS5試玩區體驗。（古明弘攝）

2026台北國際電玩展今（29）日於南港展覽館一館登場，匯集來自26個國家地區、399家參展廠商，開展首日即吸引大量玩家，其中未上市遊戲試玩區以及能與Coser互動的環節最受歡迎。

《艾爾登法環》的DLC黃金樹幽影 梅瑟莫巨型人偶。（古明弘攝）

萬代南夢宮娛樂攤位，除了展出魂系動作角色扮演遊戲《艾爾登法環》的DLC黃金樹幽影 梅瑟莫具型人偶，《噬血代碼 2》Coser和《勇者鬥惡龍VII Reimagined》PS5試玩區，尚未發行的《艾爾登法環 》褪色者版本也搶先全球於會場亮相。

台北國際電玩展現場有多款遊戲周邊商品，圖為寶可夢擴充包、初階牌組、精靈球和特別組合等。（古明弘攝）

幸運玩家上台與《棕色塵埃2》Coser們合照。（古明弘攝）

Coser裝扮成《空之軌跡 the 1st》裡的角色艾絲蒂爾。（古明弘攝）

遊戲商也打造活動舞台，邀請遊戲製作人和Coser與台下玩家互動，幸運的玩家甚至能上台與Coser合照。

Logitech G提供多款首度面世的旗艦新品供玩家親身體驗，更首次舉辦G Challenge TGS盃賽車競賽，不過玩家目光也被一旁的麥拉倫超跑吸引，趁機與超跑合照。

童子賢表示，台北國際電玩展不只是每年全球最早登場的電玩盛會，更長期扮演連結世界、促進多元交流的重要平台。（圖／台北電腦公會）

台北市電腦公會榮譽理事長童子賢在開展致詞時表示，與展覽同期舉辦的「亞太遊戲高峰會」，今年特別強調技術變革。我們重磅打造「MAIN STAGE」與「AI STAGE」兩大舞台，邀請來自AWS、NVIDIA、Google等國際講師，聚焦「生成式AI」如何重新改寫遊戲開發的樣態。透過AI與遊戲開發等熱門議題的探討，我們期待遊戲產業跟上最新趨勢，與全球大師對話遊戲未來。

