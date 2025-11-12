台北國際青年科學論壇 打造跨國高中生交流平台

（中央社記者楊淑閔台北12日電）台北市教育局今天表示，「2025台北國際青年科學論壇（TIYSF）」11、12日在北一女中舉行，計6國、27校參與。台北市長蔣萬安說，此為國內首創為高中生打造的國際科學交流平台。

教育局發布新聞說明，這場論壇吸引來自日本、新加坡、越南、泰國及馬來西亞共9所高中，以及國內18所高中，合計逾150名高中生參與。

論壇為期2天，圓滿落幕。蔣萬安昨天出席時說，北市的教育理念是「向世界學習，開創教育新格局」，而輝達（NVIDIA）選擇將海外總部設在台北市，除因台北市具備科技創新及供應鏈生態聚落發展等優勢，人才匯聚也獲企業看重。

他進一步說，這場論壇是北市領先全國，為高中生打造的國際科學交流平台，期許學生跨越國界、與世界接軌，成為引領未來的力量。

教育局補充，11日論壇首日，由諾貝爾物理學獎得主、石墨烯之父Andre K. Geim進行主題演講，引領學子展開一場知識與靈感交織的思考饗宴；下午由北一女中教師團隊帶領學生分組進行科學實作。

第二天上午辦理大師講座，邀請中央研究院院士牟中原、國立台灣大學資訊工程學系教授蕭旭君，以及台積電處長張孟凡，與學子共同探討前瞻科技等議題。

接著下午進行「台北城市探索」，由北一女中的綠衣使節扮演城市大使，與來自海外及外縣市的學生走讀台北地標、品嚐美食、體驗台北城的文化脈動。（編輯：張銘坤）1141112