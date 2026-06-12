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許多學生常面臨在學校學習英文長達十二年，卻依然無法流暢閱讀長篇英文文章的窘境。1996年創立的「冠英語感英文」創辦人李冠英老師認為，這主要歸咎於傳統教育過於依賴死背單字、生硬學習文法以及不斷刷題，導致英文學習效率極低，且容易讓學生產生挫折感，為了扭轉這樣的現象，品牌秉持「反填鴨」理念，以大量閱讀、系統化的引導，幫助學生培養英文閱讀素養，因而建立台北國高中英文補習班推薦口碑。

冠英的課程著重引導學生從文章的大意中推測單字意義，避免死記硬背，希望學生能精準運用字彙、培養英文閱讀素養、自然內化語言規則，這也是品牌入選台北國高中英文補習班推薦名單的原因。

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為呼應現行108課綱「英語生活化」的理念，冠英透過自編英文小說與多樣化取材自電影、影劇的教材，將枯燥的文法講解替換成有趣的故事內容，以激發學生的學習動機，幫助學生在日常閱讀中適應較為複雜的文本，且重要的單字、片語與句型會藉由故事情境「螺旋式重現」，加深學生的記憶。

為了最大化學習成效，冠英一次課堂的閱讀量，高達一般傳統補習班的兩到三倍，且講義中具備非常完整的單字註解、片語提示與文法句型重點，讓學生無須頻繁查閱字典，也能順暢地進行大量閱讀。此外，品牌更提供全英文朗讀音檔，大力鼓勵學生以「耳聽、眼看」同步進行的方式學習。

在班級制度的規劃上，冠英堅持採用「程度分班」而非傳統的年級分班，讓每個人都能在最適合自己的步調中成長。此外，冠英獨創專門鼓勵學生跳級學習的「飆風計畫」，透過系統化的引導，協助學生勇敢超前學習，迅速拉開與同儕的差距，許多學生甚至在國一階段就具備高中程度，部分優秀學子更能在一年內完成兩次跳級，證明品牌在台北國高中英文補習班推薦名單中擁有專業教學能力。

林同學自小學三年級起便在冠英扎根學習，到了高二，英文段考成績長期穩定維持在90分以上，順利取得新制托福iBT 105分與學測滿級分（15級分）的傲人佳績，成功透過個人申請錄取台灣大學電機工程學系並獲得大學英文免修資格，高中時也曾榮獲校內英文作文比賽第一名。此外，他還獲選為「台灣青年學生物理學家辯論錦標賽」國家代表隊，出國比賽為台灣奪下金牌。

目前，冠英正熱烈進行第一期（暑期）與第二期（秋季班）的報名活動，針對即將邁入新階段的學子，冠英也規劃專屬的升高一試聽班，分別為6/18（四）18:30-20:30的南海校場次，以及6/24（三）18:30-20:30的復興校場次。如果您期盼讓孩子在充滿樂趣的環境中建立深厚的英文實力、培養英文閱讀素養，那麼冠英語感英文就是值得您信賴的台北國高中英文補習班推薦品牌。

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店家品牌名：冠英語感英文

聯絡電話：02-23934171

地址：台北市南海路20號3樓

營業時間：週三四五13:30-21:00，週六日09:00-17:00

官網：https://rink.cc/zudv6

FB：https://rink.cc/6loff

以上訊息由冠英語感英文提供