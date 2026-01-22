【商家指南推廣專題】

團體服與制服是展現品牌精神與專業度的重要媒介，公司行號、社團組織或各式活動單位規劃制服時，常希望兼顧舒適度、實用性與整體視覺一致性。擁有32年服裝製造經驗的MAPLE POSE楓姿逸服飾，以專業制服代工能力，協助客戶打造符合需求的團體服，建立台北團體服活動服製作推薦口碑。

成立於西元1993年的MAPLE POSE楓姿逸服飾，是深耕台灣服裝產業多年的專業服裝製造廠，品牌創辦人畢業於紡織相關科系，並曾長期與染整廠合作，對布料的製作、加工流程皆有深入理解，因此楓姿逸面對團體服與制服製作時，不只停留在外觀設計層面，而是全面考量布料本質、穿著情境與使用年限，此專業優勢使他們在台北團體服活動服製作推薦名單中脫穎而出。

楓姿逸服飾主要為公司行號、企業機構、社團組織與活動單位提供客製化團體服與制服、代工與代印服務，並採取一貫化作業流程，從設計、打版、裁剪開始，延伸至電繡或印花、車縫、品管、整燙包裝，最後完成出貨，完整的內部製程提升製作效率也落實品質控管。

隨著工作環境與活動型態日益多元，團體服對布料功能性的要求也逐漸提高，楓姿逸服飾近年大量採用具有速乾、抗UV、涼感、抗臭、遠紅外線、防潑水等特性的機能型布料，讓制服能在不同工作場域與氣候條件下仍保舒適，並始終秉持「品質第一、服務第一、誠信第一」的理念，為每位客戶把關，因此成為台北團體服活動服製作推薦品牌。

不同產業與活動性質，在團體服規劃上會有截然不同的考量，例如：戶外工作者長時間曝曬於陽光下，對於透氣排汗、不易勾紗與抗UV性能的需求相對明確；而長時間處於冷氣環境的辦公族群，則更重視布料的涼感與舒適度。透過對工作環境的理解，楓姿逸能協助客戶選擇最合適的布料與款式，避免制服成為負擔。

除了布料選擇，制服Logo的呈現方式，同樣是許多企業在意的問題，楓姿逸服飾會依據客戶Logo的設計樣式、顏色層次與使用需求，提供不同印製方式的建議，例如在Polo衫上，若圖案較為簡單、顏色不多，會建議使用網版印刷；若Logo設計較為複雜，需展現細緻層次，則可選擇熱轉印，將圖案完整呈現在布料上。

對於重視質感與耐用度的企業客戶，楓姿逸推薦使用電繡方式呈現Logo，藉由立體繡線展現專業形象；若希望整件活動服或團體服都融入設計元素，則會建議採用熱昇華印製，將圖案與布料結合，這樣依需求量身建議印製方式的服務，展現了楓姿逸在制服代工上的專業能力。

楓姿逸服飾累積了許多值得分享的合作經驗，1994年秋季，楓姿逸因緣際會成為SOGO百貨關係企業的制服供應夥伴，雙方建立起長期合作關係，儘管該企業歷經經營權多次轉換，使企業文化有所不同，品牌仍持續以穩定品質與良好配合度獲得信任，至今仍是主要合作廠商之一。

台北團體服活動服製作推薦品牌楓姿逸服飾，以專業服裝製造廠的角色，協助眾多公司行號、社團與活動單位完成制服規劃。若您有企業制服、活動服或團體服需求，希望兼顧專業形象與穿著舒適度，MAPLE POSE楓姿逸服飾就是制服代工的好選擇。

