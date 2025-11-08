台北地方檢察署檢察官林達 (圖)

其他人也在看
淡江大學75周年校慶 全台首座「校務數據中台」亮相
即時中心／綜合報導台灣高教私校龍頭淡江大學於今（8）日舉行創校75周年校慶慶祝大會，典禮現場不僅匯聚了逾3,000名校友、師生與貴賓，更有來自亞洲、美洲等11個國家、36所國際姐妹校的校長和代表親自蒞校祝賀，淡江大學在114學年新生註冊率在突破101.51%下，慶賀氛圍特別濃厚。典禮前的迎賓環節中，由該校電機系團隊與日本早稻田大學合作研發的AI智能機器人亮相。而融合AI與藝術的「空靈書法，太極揮毫」透過感測器，隔空寫下「生日快樂」令人驚豔。民視 ・ 7 小時前
懷疑女友劈腿！毒販糾眾持球棒痛毆情敵 強押上車擄人
花蓮縣壽豐鄉7日上午發生一起暴力擄人案件，一名男子遭人當街毆打後被強行押上車帶走。吉安分局接獲報案後立即成立專案小組展開追緝，調閱上百支監視器掌握嫌犯行蹤，於案發不到2小時內在台11丙線發現涉案車輛，成功救出被害人並逮捕5名嫌犯，同時查扣球棒、一級毒品海洛因及二級毒品安非他命等證物。中天新聞網 ・ 6 小時前
鳳凰鬼轉！暴風圈恐侵襲台北 市府曝颱風假準則：依照動向調整
【緯來新聞網】中央氣象署說明，中颱鳳凰可能在接下來幾天急轉彎，朝台灣本島靠近。根據最新推估，台北市未緯來新聞網 ・ 5 小時前
中信銀啟動跨平臺交易功能上線 打造一站式金融服務體驗
中信銀行7日宣布正式啟動「開放銀行第三階段服務」，即日起中國信託銀行客戶可透過臺灣集中保管結算所發行的「集保e手掌握」APP，串聯中國信託行動銀行APP，完成授權與驗證後，可跨平臺執行臺幣轉帳、申辦定存等交易，讓客戶能在安全、可信任的環境中整合運用個人金融資料，提升服務效率。中時財經即時 ・ 1 天前
南台灣重現藍天？吳子嘉斷言：高機率他出線
[NOWnews今日新聞]2026年台南市長選戰持續升溫，民進黨內部由立委陳亭妃、林俊憲兩人激烈角逐提名權；國民黨方面，原本僅立委謝龍介表態，但前立委陳以信也傳出有意投入參選，使戰局更添變數。對此，媒...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
補充保費逾10年未檢討 專家：考量物價 應調高門檻至10萬
健保擴大補充保費新制引發爭議，政院前天緊急喊「卡」，健保專家認為，台灣應理性思考健保的未來財務狀況，補充保費不是不能擴大...聯合新聞網 ・ 20 小時前
諾獎夫婦長庚演講 逾400師生搶睹風采
為一睹諾貝爾獎得主風采，超過400名師生擠爆長庚大學會議室。短新聞SHOTNEWS ・ 10 小時前
台日韓交流賽》陽柏翔返鄉秀腳程跑出內野安 樂天金鷲開功課要他多盜壘
桃園亞洲職棒交流賽，日職樂天金鷲首戰以1：1戰和韓職KT巫師，唯一登場的台將代表陽柏翔，在6局上靠腳程跑出1支內野安打，這也是他進入職棒後首度在台灣敲安，但對於整體表現他不是太滿意，「很久沒在台灣比賽，太想表現所以身體有點僵硬，沒辦法打出好的球，希望今天有漂亮安打。」陽柏翔昨役前2打席先是擊出投手滾地球和游擊高飛球出局，第3打席在6局上無人出局，一、二壘有人時上場，面對擁有152公里火球的KT巫師牛棚左投全庸柱，敲出內野正面滾地球，不過仍全力衝刺跑上一壘，用快腿拚出內野安打，延續無人出局、滿壘的攻勢，可惜最後樂天金鷲「中計」，這個半局抱蛋而歸。8局上陽柏翔輪到關鍵時機的打擊機會，平手的情況下，1出局、二壘有人，可惜擊出三壘界外飛球出局，未能在家鄉成為致勝功臣，總計此役4打數1安打。唯一安打是靠著速度拚上壘，陽柏翔展現他的腳程優勢，不過謙虛地說，希望未來能朝打、跑、守三拍子邁進，雖然球團這邊希望他能多盜壘，但自己現在並非隊上最具破壞性的球員，「小深田大翔比較快，差在抓投手節奏，我腳程是蠻快的，但抓投手的節奏不太好。」20歲的陽柏翔高一就赴日留學，睽違多年再度在台灣出賽，他透露家人這幾天有麗台運動報 ・ 13 小時前
控宇宙彌勒皇教「不退款」 信徒泣：還被眾人詛咒
由教主陳金龍創辦的宇宙彌勒皇教，近期爭議不斷，一位15年資深信徒出面爆料，她這些年買陳金龍開光過的法器、藝術品等，至少花上千萬，她因為不堪經濟壓力而退教，卻也被眾人詛咒，而信徒想到道場，退款過去買塔位的30萬，同樣被拒之門外，雙方還在門口大吵。 #宇宙彌勒皇教#陳金龍#不退款#被詛咒東森新聞影音 ・ 7 小時前
賴清德：提高健保總額啟動5年489億元「健康台灣深耕計畫」
總統賴清德昨8日下午出席「第七十八屆醫師節慶祝大會」。（總統府提供）臺灣時報 ・ 8 小時前
因應中共統戰手段 北檢檢察官呼籲設立國安專庭因應
台灣勵志協會（TIA）於11月8日，邀請台北地檢署檢察官林達主講「當前國安法制運作之挑戰與建言...銳傳媒 ・ 19 小時前
台電嘉義區處啟動防颱整備 提前守護供電安全
依據中央氣象署及各國氣象機構預測，鳳凰颱風侵台機率大幅提升。台電嘉義區營業處已於第一時間啟動防颱整備機制，全面盤點人力、物資與設備，並要求所屬各部門於風雨來臨前完成線路特別巡視、設備點檢及樹木修剪等各項防颱措施，確保颱風期間供電穩定與民眾安全。嘉義區處表示，已責成轄內各服務所及巡修單位成立防颱應變小組，針對沿海、低窪及高風險地區加強巡查，提前排除可能影響供電安全的風險因子。同時配合地方政府啟動防災通報及支援機制，確保災情發生時能即時掌握現場狀況、迅速應變處理。台電配電線路自動化系統可即時偵測線路異常狀況，若社區大範圍停電，台電將自動掌握並立即派員搶修，若僅少數住戶停電，建議使用台電公司網站「颱風停復電資訊」專區或「台灣電力App」通報停電位置及情形；若不便使用網路，也可撥 ...台灣新生報 ・ 1 天前
「美國恐迎來最大惡夢！」郭正亮指這國貨幣爆發性成長：全球公司開始減持美元
隨著中美競爭加劇和地緣政治風險升溫，中國開始積極加快「去美元化」速度，2023年3月人民幣占中國對外貿易份額已首度超過美元。對此，前立委郭正亮在個人YT節目《亮子力學》表示，未來人民幣在貿易、國際支付的使用勢必會爆發性成長，人民幣的逐漸崛起，恐成為美國最大的惡夢。郭正亮指出，中國物流公司「京東物流」宣布未來5年將採購300萬台機器人、100萬台無人車及10萬......風傳媒 ・ 18 小時前
新北消防形象月曆出爐 做公益首本月曆20萬賣出
新北市消防猛男2026形象月曆今天（8日）舉行發表記者會正式義賣，不僅找來月曆上14名陽剛帥氣的消防猛男以及4名美女消防員，合體小小消防員一起宣傳，義賣銷售所得扣除必要成本，全數捐贈「新北市好日子愛心大平台」公益用途，現場還邀請「火神的眼淚」音樂劇演員開場演出。為了響應公益，新北市市長侯友宜親臨站台還為今年第1本消防月曆簽名，現場拍賣喊價超踴躍，最後以20萬元賣出。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
川普向波特蘭部署國民兵 美國聯邦法官裁違法
（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國一名聯邦法官今天裁定，總統川普向俄勒岡州波特蘭市部署國民兵的行動「違法」，並下令永久禁止，讓川普在美國城市動用軍隊的行動遭遇司法挫敗。中央社 ・ 13 小時前
佛堂女出納任職3年偽造109張支票 盜領4545萬重判8年
判決指出，王女於107年7月進入正德佛堂擔任行政人員，半年後因熟悉帳務轉任出納，負責保管零用金、記帳及開立應付帳款支票等業務。110年7月至112年9月間，她將保管的空白支票109張據為己有，未經常律法師同意，擅自填載金額與日期，再盜蓋佛堂與負責人印章完成發票行為，背書...CTWANT ・ 5 小時前
美超市爆「李斯特菌群聚」釀6死 醫揭「4族群」高風險！
生活中心／王靖慈報導美國聯邦官員前陣子提醒消費者避免食用沃爾瑪（Walmart）和喬氏連鎖超市（Trader Joe’s）的某些義大利麵加熱即食包，因為這些產品可能受到李斯特菌污染。7日婦產科蘇怡寧醫師於臉書粉專《蘇怡寧醫師愛碎念》發文，表示這次事件造成27名確診個案，目前至少6人死亡，其中還包含流產，並於文中指出病毒的危險，以及4大高風險人群。民視健康長照網 ・ 11 小時前
我們要出發了！蔡英文啟程訪德 向世界傳達民主決心
前總統蔡英文8日晚間啟程前往德國，將出席首屆「柏林自由會議」（Berlin Freedom Conference）發表演說；蔡英文錄影向國人報告「我們要出發了！」並表示，外交是一棒接一棒，她將向全世界表達台灣守護民主、自由的決心。「外交是一棒接一棒，沒有停歇的工作。」蔡英文指出，在賴清德總統的指派下自由時報 ・ 4 小時前
糖友自我血糖監測不能少 專家教你不痛測法
【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】控制血糖值在正常的範圍，是糖尿病患必須做好的自我照顧，但是，很多患者因為怕互傳媒 ・ 10 小時前
紐約3大機場都砍航班 業者建議盡早訂票
因聯邦政府持續停擺，聯邦航空管理局(FAA)於11月7日宣布，將從8日起對包括紐約都會區內多座機場實施航班削減，以維持飛...世界日報World Journal ・ 14 小時前