台北地方檢察署檢察官林達 (圖)

桃園亞洲職棒交流賽，日職樂天金鷲首戰以1：1戰和韓職KT巫師，唯一登場的台將代表陽柏翔，在6局上靠腳程跑出1支內野安打，這也是他進入職棒後首度在台灣敲安，但對於整體表現他不是太滿意，「很久沒在台灣比賽，太想表現所以身體有點僵硬，沒辦法打出好的球，希望今天有漂亮安打。」陽柏翔昨役前2打席先是擊出投手滾地球和游擊高飛球出局，第3打席在6局上無人出局，一、二壘有人時上場，面對擁有152公里火球的KT巫師牛棚左投全庸柱，敲出內野正面滾地球，不過仍全力衝刺跑上一壘，用快腿拚出內野安打，延續無人出局、滿壘的攻勢，可惜最後樂天金鷲「中計」，這個半局抱蛋而歸。8局上陽柏翔輪到關鍵時機的打擊機會，平手的情況下，1出局、二壘有人，可惜擊出三壘界外飛球出局，未能在家鄉成為致勝功臣，總計此役4打數1安打。唯一安打是靠著速度拚上壘，陽柏翔展現他的腳程優勢，不過謙虛地說，希望未來能朝打、跑、守三拍子邁進，雖然球團這邊希望他能多盜壘，但自己現在並非隊上最具破壞性的球員，「小深田大翔比較快，差在抓投手節奏，我腳程是蠻快的，但抓投手的節奏不太好。」20歲的陽柏翔高一就赴日留學，睽違多年再度在台灣出賽，他透露家人這幾天有

麗台運動報 ・ 13 小時前