台北城市紀念品推全新「窗花磁鐵」系列 融入戎克船、北門等五大主題地標





磁鐵因兼具輕巧便利與實用性，一直是旅客最常購買的紀念品之一。臺北市政府觀光傳播局本次推出「台北窗花磁鐵」系列，巧妙結合臺北街巷常見的「窗花」圖案，融入城市地標與文化風景，打造兼具設計性、文化性與實用性的城市紀念品。

五款「台北窗花磁鐵」各具特色，代表臺北不同區域的風貌：

城南（杜鵑花 × 貓空纜車）： 以臺北市市花「杜鵑花」搭配俯瞰城市景致的「貓空纜車」，呈現城南風光與自然交織的浪漫。

城西（臺灣藍鵲 × 北門）： 以「臺灣藍鵲」及歷史地標「北門」，呈現建築記憶與城市生態並存的獨特氣質。

城西慶典（戎克船 × 大稻埕煙火）： 以承載歷史的「戎克船」與繽紛奪目的「大稻埕煙火」，交織成復古與慶典感兼具的畫面。

東區（臺北流行音樂中心 × 自行車）： 以「臺北流行音樂中心」的線條，搭配穿梭街區轉動的「自行車」，象徵東區活力、創意與城市律動感。

北區（新北投車站 × 溫泉）： 以「新北投車站」與繚繞白霧的「溫泉」意象打造療癒氛圍，呈現溫潤、悠閒與人文自然共存的旅程。

在地製作、手工入色：讓臺北的小確幸走入日常

觀傳局表示，「台北窗花磁鐵」運用手工入色與鍍金工藝，為臺灣在地製作產品。背面採強磁設計，提升使用便利性。

旅客購買後，除了做為旅遊回憶，也能廣泛應用於生活與工作空間，例如用於固定便條或作為辦公桌與冰箱上的小型裝飾等，讓每一次使用都成為欣賞臺北城市特色的小確幸，無論收藏、自用、送人都適宜。

「台北窗花磁鐵」已正式開賣，每個售價399元。民眾可前往熊讚辦公室（臺北市市府路１號西大門入口左側）或台北禮好網站選購，PINKOI 網站、賽先生科學工廠等通路也將陸續上架。

