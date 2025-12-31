住宅美學

台北城西老街小旅行風潮 Part 1. 漫步老街區．探索大稻埕迪化街百年建築

【整理、撰文、攝影｜張立德．圖片提供｜誠品生活南西】

圖片提供｜誠品生活南西
圖片提供｜誠品生活南西

來場城市慢行，探索百年風華的街區記憶。

英國《Time Out》旅遊雜誌曾將台北中山區列為「全球最酷40個街區」之一，隨著「心中山線形公園」南段正式啟用，整個城西生活圈也再次成為話題。從赤峰街到大稻埕，散步就能穿梭於歷史與潮流之間——一場結合人文、設計與味覺的「台北城西老街小旅行」，正悄然成形。

漫遊風格洋樓的迪化街散策！從一窺百年建築的時光軌跡出發。

以「跨文化生活聚場」為定位的誠品生活南西，近期推出《台灣老屋。新浪潮》中英雙語觀光地圖，由英國插畫家Tom Parker與深耕老屋文化十年的攝影團隊「老屋顏」共同策劃，帶領旅人探索台北西區那些被重新喚醒的建築靈魂。

從復古轉角到文創小店，地圖串聯了多處老屋新生地景，讓人一步一景地感受城市的溫度與時間的層次。結合本就人潮不斷的迪化街與赤峰街，這股「城西老街小旅行」風潮，正以自己的節奏蔓延開來。從赤峰街的潮流創意，到大稻埕的歷史深巷，這裡的老屋，不再只是歷史遺跡，而是一種被再設計的生活態度。

漫遊風格洋樓的迪化街散策！從一窺百年建築的時光軌跡出發。

漫遊迪化街：百年建築的風華再現

迪化街，一條濃縮台北歷史的街道。走在洋樓與紅磚交錯的街景間，時間彷彿放慢了腳步。推薦必訪的「大稻埕葉晋發商號」，這棟登錄為歷史建築的老碾米廠，擁有紅磚洋式立面與閩南式二進格局，如今以博物館形式重現大稻埕的米穀文化，是理解城西歷史的最佳起點。

若想在旅途中稍作停留，不妨造訪《紐約時報》36 Hours專欄曾介紹的「OrigInn Space」旅宿。老屋裡保留磨石子浴缸與北歐老件家具，結合1960年代Philips黑膠唱盤，空氣裡瀰漫復古與現代交織的氣息——在這裡，時間不只被保存，也被重新設計。

「大稻埕葉晋發商號」以紅磚堆砌而成的洋式立面街屋，保留閩南式建築的二進空間。

大稻埕葉晋發商號

以紅磚堆砌而成的洋式立面街屋，保留閩南式建築的二進空間。

地址：臺北市大同區迪化街一段296號

電話：02-2550-5567

網址：www.yeh1923.com

「OrigInn Space」曾被NY Times旅遊專欄36 Hours報導的台北首間以歷史建物改建旅宿。

OrigInn Space

曾被NY Times旅遊專欄36 Hours報導的台北首間以歷史建物改建旅宿。

地址：臺北市大同區南京西路247號

電話：02-2558-8843

網址：originnspace.squarespace.com

昭和浪漫：從洗衣店變身霜淇淋屋

轉進西安街的小巷，映入眼簾的是一棟洋溢大正浪漫氣息的老屋——「昭和浪漫洗濯屋」。這間霜淇淋專賣店前身為1937年的洗衣店，老闆將懷舊木門、車站長椅與昭和風站牌融入空間設計，打造出一個既懷舊又新潮的甜點據點。店裡的每個角落都像是電影場景，從窗邊的光影到木質的細節，歲月的溫度在此被柔和地保存下來，老宅隨處都散發著歲月洗滌的迷人韻味。

前身是自1937年遺留下來的洗衣店，「昭和浪漫洗濯屋」隨處散發歲月洗滌的迷人韻味。

昭和浪漫洗濯屋

前身是自1937年遺留下來的洗衣店，隨處散發歲月洗滌的迷人韻味。

地址：臺北市大同區民樂街66號後棟

電話：02-2550-5358

網址：www.instagram.com/showaicecream

超窄巷進入1920年大稻埕宅邸富貴人家生活

那座藏身紅磚洋房的「AKA Café」，老宅綠蔭庭院裡飄散咖啡香，完美還原街區獨有氛圍。實木傢俱與挑高設計，勾勒出台灣日治時期富裕人家的生活樣貌，幽靜氛圍讓人流連忘返。咖啡香氣不只得到日本無印良品藝術總監原研哉青睞，也獲得了2024台北老屋新生大獎。

這間隱匿於大稻埕百年古厝裡的秘境咖啡廳，改建自巴洛克式老宅，從宅邊超窄巷往裡走，途經夜晚限定的QUANDO bar，來到有歐式老實木傢具與復古地磚的大廳堂，紅磚堆砌而成的舊時豪門宅邸，帶著傳統街屋與巴洛克風格元素，宅門外還有個約35坪大的庭院，花園休憩區放置中式矮實木桌椅，歐式古典羅馬柱支撐二樓陽台；老宅邸空間經過時光累積，一磚一瓦重現1920年臺北富貴人家生活軌跡，從裡到外、每個角落、無論哪個角度，都有不同景緻情調，彷彿穿越百年璀璨時光。

三層樓建築為大稻埕富商郭烏隆私人宅邸，融合巴洛克式、傳統老街屋、和洋風等設計元素，包含橫跨兩個面寬的大宅院、中庭花園與水池，建築內空間挑高，也是迪化街狹長閩南式街屋中較為罕見的形式；此外，庭院與廳堂的磁磚與窗花，都盡可能保留原本樣貌，百年地磚當初都是一塊塊手工拼上去的，非常有味道！

藏身紅磚洋房的「AKA Café」，實木傢俱、挑高設計勾勒日治時期富貴人家的生活樣貌。

在一杯茶裡，遇見百年故事與現代風貌

由百年焙茶工廠「有記名茶」延伸而生的「Wangtea Lab」，打造非典型茶飲空間。獨家Draft系列將花果蜜香融入茶飲，口感優雅宛如香檳。空間設計同樣巧思滿滿，將傳統製茶焙籠骨架改造成燈座，搭配布幔呼應昔日洗衣店將焙籠用作烘衣的歷史，細節中傳承文化與故事感。

「有記名茶×Wangtea Lab」由百年焙茶工廠「有記名茶」延伸開展的非典型茶飲空間。
將焙籠骨架轉化為燈座，環繞布幔呼應過往洗衣店將焙籠間借為烘衣使用。

有記名茶× Wangtea Lab

百年焙茶工廠延伸開展的非典型茶飲空間。將焙籠骨架轉化為燈座，環繞布幔呼應過往洗衣店將焙籠間借為烘衣使用。

地址：臺北市重慶北路二段64巷24號

電話：02-2558-5551

網址：www.wangtealab.com

穿越時光的三進洋樓古宅秘境

低調的「elementi」隱身於大稻埕迪化街街屋內，外觀樸實，內裡卻別有洞天。穿過前咖啡廳，迎面而來的是陽光灑落、彷彿穿越時光隧道的1920年夢幻天井花園與百年洋樓結構。前身為鹹花生咖啡館，環境清幽的傳統三進式古洋樓建築很有特色，規劃為前段一進的根元咖啡廳、二進為綠意盎然天井庭院花園、後段三進則是Anima義大利主廚打造的RADICI義式餐酒館，歐風建築與台式空間巧妙融合，中庭花園植物錯落有致分布、相映成趣。

隱身於大稻埕迪化街老街屋中，「elementi」外觀不起眼，穿過咖啡廳就進入夢幻老宅中庭花園。

根元 elementi

隱身於大稻埕迪化街老街屋中，外觀不起眼，穿過咖啡廳就進入夢幻老宅中庭花園。

地址：臺北市大同區迪化街一段197號

電話：02-2557-7317

網址：www.instagram.com/elementi.tw

隱藏服飾店後的老洋樓盆景庭院Café

另一個令人驚喜的空間，是隱藏在大稻埕服飾店後方的「裏Ura.219」。

穿過極簡時尚的選品店，推門而入便是中式庭園與古典老洋樓，宛如另一個世界！再到庭院二進，又是一個截然不同的極簡黑色空間。此空間充分發揮了大稻埕傳統街屋開口窄、縱深長，及前後棟間有天井庭院的特點，這裡結合時尚服飾、老件、盆栽、塊根、庭院造景、咖啡、及茶屋等多種性質體驗，讓人一邊品味手沖、一邊欣賞窗外綠意。從時尚選物到自然景觀，構築出一種屬於當代的老屋新生活。

穿過服飾選品店，打開後門映入眼簾是「裏Ura.219」古典老洋樓及中式庭園，宛如另一個世界。

裏Ura.219

穿過服飾選品店，打開後門映入眼簾是古典老洋樓咖啡廳及中式庭園，宛如另一個世界。

地址：臺北市大同區迪化街一段219號

網址：www.instagram.com/ura.219

