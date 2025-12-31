台北城西老街小旅行風潮 Part 1. 漫步老街區．探索大稻埕迪化街百年建築
【整理、撰文、攝影｜張立德．圖片提供｜誠品生活南西】
來場城市慢行，探索百年風華的街區記憶。
英國《Time Out》旅遊雜誌曾將台北中山區列為「全球最酷40個街區」之一，隨著「心中山線形公園」南段正式啟用，整個城西生活圈也再次成為話題。從赤峰街到大稻埕，散步就能穿梭於歷史與潮流之間——一場結合人文、設計與味覺的「台北城西老街小旅行」，正悄然成形。
以「跨文化生活聚場」為定位的誠品生活南西，近期推出《台灣老屋。新浪潮》中英雙語觀光地圖，由英國插畫家Tom Parker與深耕老屋文化十年的攝影團隊「老屋顏」共同策劃，帶領旅人探索台北西區那些被重新喚醒的建築靈魂。
從復古轉角到文創小店，地圖串聯了多處老屋新生地景，讓人一步一景地感受城市的溫度與時間的層次。結合本就人潮不斷的迪化街與赤峰街，這股「城西老街小旅行」風潮，正以自己的節奏蔓延開來。從赤峰街的潮流創意，到大稻埕的歷史深巷，這裡的老屋，不再只是歷史遺跡，而是一種被再設計的生活態度。
漫遊迪化街：百年建築的風華再現
迪化街，一條濃縮台北歷史的街道。走在洋樓與紅磚交錯的街景間，時間彷彿放慢了腳步。推薦必訪的「大稻埕葉晋發商號」，這棟登錄為歷史建築的老碾米廠，擁有紅磚洋式立面與閩南式二進格局，如今以博物館形式重現大稻埕的米穀文化，是理解城西歷史的最佳起點。
若想在旅途中稍作停留，不妨造訪《紐約時報》36 Hours專欄曾介紹的「OrigInn Space」旅宿。老屋裡保留磨石子浴缸與北歐老件家具，結合1960年代Philips黑膠唱盤，空氣裡瀰漫復古與現代交織的氣息——在這裡，時間不只被保存，也被重新設計。
大稻埕葉晋發商號
以紅磚堆砌而成的洋式立面街屋，保留閩南式建築的二進空間。
地址：臺北市大同區迪化街一段296號
電話：02-2550-5567
OrigInn Space
曾被NY Times旅遊專欄36 Hours報導的台北首間以歷史建物改建旅宿。
地址：臺北市大同區南京西路247號
電話：02-2558-8843
網址：originnspace.squarespace.com
昭和浪漫：從洗衣店變身霜淇淋屋
轉進西安街的小巷，映入眼簾的是一棟洋溢大正浪漫氣息的老屋——「昭和浪漫洗濯屋」。這間霜淇淋專賣店前身為1937年的洗衣店，老闆將懷舊木門、車站長椅與昭和風站牌融入空間設計，打造出一個既懷舊又新潮的甜點據點。店裡的每個角落都像是電影場景，從窗邊的光影到木質的細節，歲月的溫度在此被柔和地保存下來，老宅隨處都散發著歲月洗滌的迷人韻味。
昭和浪漫洗濯屋
前身是自1937年遺留下來的洗衣店，隨處散發歲月洗滌的迷人韻味。
地址：臺北市大同區民樂街66號後棟
電話：02-2550-5358
網址：www.instagram.com/showaicecream
超窄巷進入1920年大稻埕宅邸富貴人家生活
那座藏身紅磚洋房的「AKA Café」，老宅綠蔭庭院裡飄散咖啡香，完美還原街區獨有氛圍。實木傢俱與挑高設計，勾勒出台灣日治時期富裕人家的生活樣貌，幽靜氛圍讓人流連忘返。咖啡香氣不只得到日本無印良品藝術總監原研哉青睞，也獲得了2024台北老屋新生大獎。
這間隱匿於大稻埕百年古厝裡的秘境咖啡廳，改建自巴洛克式老宅，從宅邊超窄巷往裡走，途經夜晚限定的QUANDO bar，來到有歐式老實木傢具與復古地磚的大廳堂，紅磚堆砌而成的舊時豪門宅邸，帶著傳統街屋與巴洛克風格元素，宅門外還有個約35坪大的庭院，花園休憩區放置中式矮實木桌椅，歐式古典羅馬柱支撐二樓陽台；老宅邸空間經過時光累積，一磚一瓦重現1920年臺北富貴人家生活軌跡，從裡到外、每個角落、無論哪個角度，都有不同景緻情調，彷彿穿越百年璀璨時光。
三層樓建築為大稻埕富商郭烏隆私人宅邸，融合巴洛克式、傳統老街屋、和洋風等設計元素，包含橫跨兩個面寬的大宅院、中庭花園與水池，建築內空間挑高，也是迪化街狹長閩南式街屋中較為罕見的形式；此外，庭院與廳堂的磁磚與窗花，都盡可能保留原本樣貌，百年地磚當初都是一塊塊手工拼上去的，非常有味道！
在一杯茶裡，遇見百年故事與現代風貌
由百年焙茶工廠「有記名茶」延伸而生的「Wangtea Lab」，打造非典型茶飲空間。獨家Draft系列將花果蜜香融入茶飲，口感優雅宛如香檳。空間設計同樣巧思滿滿，將傳統製茶焙籠骨架改造成燈座，搭配布幔呼應昔日洗衣店將焙籠用作烘衣的歷史，細節中傳承文化與故事感。
有記名茶× Wangtea Lab
百年焙茶工廠延伸開展的非典型茶飲空間。將焙籠骨架轉化為燈座，環繞布幔呼應過往洗衣店將焙籠間借為烘衣使用。
地址：臺北市重慶北路二段64巷24號
電話：02-2558-5551
穿越時光的三進洋樓古宅秘境
低調的「elementi」隱身於大稻埕迪化街街屋內，外觀樸實，內裡卻別有洞天。穿過前咖啡廳，迎面而來的是陽光灑落、彷彿穿越時光隧道的1920年夢幻天井花園與百年洋樓結構。前身為鹹花生咖啡館，環境清幽的傳統三進式古洋樓建築很有特色，規劃為前段一進的根元咖啡廳、二進為綠意盎然天井庭院花園、後段三進則是Anima義大利主廚打造的RADICI義式餐酒館，歐風建築與台式空間巧妙融合，中庭花園植物錯落有致分布、相映成趣。
根元 elementi
隱身於大稻埕迪化街老街屋中，外觀不起眼，穿過咖啡廳就進入夢幻老宅中庭花園。
地址：臺北市大同區迪化街一段197號
電話：02-2557-7317
網址：www.instagram.com/elementi.tw
隱藏服飾店後的老洋樓盆景庭院Café
另一個令人驚喜的空間，是隱藏在大稻埕服飾店後方的「裏Ura.219」。
穿過極簡時尚的選品店，推門而入便是中式庭園與古典老洋樓，宛如另一個世界！再到庭院二進，又是一個截然不同的極簡黑色空間。此空間充分發揮了大稻埕傳統街屋開口窄、縱深長，及前後棟間有天井庭院的特點，這裡結合時尚服飾、老件、盆栽、塊根、庭院造景、咖啡、及茶屋等多種性質體驗，讓人一邊品味手沖、一邊欣賞窗外綠意。從時尚選物到自然景觀，構築出一種屬於當代的老屋新生活。
裏Ura.219
穿過服飾選品店，打開後門映入眼簾是古典老洋樓咖啡廳及中式庭園，宛如另一個世界。
地址：臺北市大同區迪化街一段219號
其他人也在看
資深藝人曹西平驚傳於住處離世 享壽66歲
消防人員抵達現場後確認為內科OHCA（到院前心肺功能停止）案件。初步觀察，患者遺體已出現明顯屍斑及肢體僵硬，判定死亡多時。轄區警方隨後到場協助，初步排除外力介入，詳細死因仍待後續進一步調查釐清。令人感嘆的是，在事發前一日（28日）的凌晨，曹西平才針對前幾天的大...CTWANT ・ 1 天前 ・ 72
同居曹西平「愛心便當」每天吃！乾兒子身分曝光
娛樂中心／李汶臻報導資深藝人曹西平12月29日晚間被「乾兒子」34歲吳姓同居男子，發現在新北三重住家猝逝，享壽66歲。曹西平與乾兒子Jeremy的緣分源於小17歲、情同兄弟的助理阿凱，阿凱當年陪伴曹西平熬過父母離逝之痛，阿凱病逝前曾託付Jeremy要好好照顧曹西平；如今，與曹西平同居多年的「乾兒子」Jeremy的真實身分，也再度成為外界關注焦點。民視 ・ 1 天前 ・ 13
建商促銷「買房免頭期款、全額貸款」？金融教授揭：小夫妻月薪6萬硬買1200萬房下場
建商為了促銷房子，會打出「免頭期款」、「全額貸款」，看似不用準備任何錢就可以買屋，千萬別相信，過了寬限期，未來房貸的本息有多重可想而知。如果買房前都沒法存錢，買下去一下子要支出這麼多，恐怕生活無法喘息。Yahoo奇摩房地產 ・ 8 小時前 ・ 6
曹西平疑趴睡離世 乾兒子曝慢性病未就醫
資深藝人曹西平於29日驚傳猝逝，消息曝光後震驚演藝圈。與他情同父子的乾兒子Jeremy證實，曹西平是在睡夢中離世，生前有高血壓狀況也未就醫的他，疑似因此猝逝。鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前 ・ 13
曹西平曾癱軟倒3天「全尿地上」 去年曾感嘆：走路都靠意志力
以墨鏡、哨子與「醜八怪」口頭禪聞名的資深藝人曹西平，29日深夜10點多被乾兒子發現陳屍於新北市三重住處，警消到場確認已出現屍斑與僵硬情形，明顯死亡多時，享壽66歲。目前僅知曹西平是因為內科疾病而過世。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 16
曹西平逝世太突然！醫曝「7大危險信號」 很多人以為只是累
（記者張芸瑄／綜合報導）資深藝人曹西平傳出猝逝消息，享壽66歲。昨（29）日深夜約10時，新北市消防局三重分隊 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 29
曹西平驟逝 「東湖涼糕哥」淚揭13年暖舉：是我這輩子最大貴人
【緯來新聞網】資深藝人曹西平昨（29日）被發現在家中過世，享壽66歲，消息震驚各界。對此，過去因「東緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
蔡依林演唱會遭疑「光明會」 音樂總監笑駁：那我就是金城武
此次《PLEASURE》演唱會以「人間樂園」為核心概念，蔡依林率領包含巨型公牛、蟒蛇、飛馬、金豬、蝴蝶海馬、長頸馴鹿、象鼻魚等多達20隻奇幻混種動物出場，搭配「煉獄劍林」、「真相之書」、「綠丘巨人」、「蛇冠心座」、「命運之輪」，以及高達七層樓的「愉悅之女」等大型舞...CTWANT ・ 7 小時前 ・ 37
獨居者的悲歌！66歲曹西平驚傳家中猝逝 醫示警：「4現象」要注意
藝人曹西平28日凌晨在強震後在臉書感嘆發文，但其乾兒子後來卻聯繫不上曹西平，昨天（29日）深夜10時許，乾兒子報案指表示，曹西平在家中猝逝，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲。此事也凸顯獨居者的悲歌，醫師丁賢偉幫民眾歸納出4種可能的原因，讓大家平時能自我檢視。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 32
曹西平生前與他們鬧翻！包偉銘結婚僅臉書通知 潘若迪紙紮錄影帶給他氣炸
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，而他離世當天凌晨才於臉書發文，如今驟然離世，讓粉絲相當震驚且不捨...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
屢遭我軍「火控鎖定」 共艦喊：嚴重危及安全
台海對峙，驚險一瞬間！今天（30）凌晨，共軍「烏魯木齊艦」，企圖闖入我24浬鄰接區，遭到海軍「班超艦」火控雷達鎖定。隨後，共軍透過廣播嚴正喊話，說這是「敵對行為」、「嚴重危及安全」，並要我軍立即停止挑釁行動；不過我軍「班超艦」，全程堅守陣位，沒讓共艦跨越雷池一步。TVBS新聞網 ・ 19 小時前 ・ 268
曹西平睡夢中走的！生前交代後事「3細節」曝光 謝他陪人生最後一哩路
資深藝人曹西平（四哥）29日深夜傳出在家中猝逝，被發現時已經明顯死亡，身上出現屍斑跟僵硬狀態，享壽66歲。曹西平生前和乾兒子Jeremy及其女友同住，雖無血緣關係，感情卻宛如家人，過去就曾向Jeremy交代後事3細節。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 發起對話
「本來很討厭曹西平」！1原因讓苦苓改觀道歉：希望他一路好走
資深藝人曹西平於29日傳出猝逝，震驚演藝圈。知名作家苦苓在臉書發長文悼念，坦言自己曾對曹西平在節目上的「毒舌」形象不以為然，直到一場錄影意外中，看見曹西平無懼護航被痛罵的基層工作人員，才讓他驚覺那張快嘴背後，其實藏著一顆極其善良且貼心的靈魂。苦苓心痛表示，這份遲來的歉意與敬意，遺憾只能在對方在天之靈訴說。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 55
曹西平怒4兄弟棄養父親斷聯！無緣三嫂龍千玉成「唯一親人」
【緯來新聞網】曹西平昨晚（29日）驚傳猝逝、享壽66歲，震驚演藝圈。入行43年，曹西平以歌手出道，後緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
曹西平離世！昔與包偉銘、潘若迪鬧翻 兩人得知噩耗回應了
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，震驚外界，讓許多粉絲及演藝圈好友相當不捨。而過去曾與曹西平傳出不...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 44
一夜難眠！比莉聽聞曹西平噩耗爆哭 揭他為病父棄演藝事業：仁至義盡
資深藝人曹西平（四哥）出道至今超過40年，豈料昨（29日）晚間於新北市三重住家猝逝，引發外界震驚。然而，女星比莉在社群中得知曹西平噩耗後，「淚水聽不下來」，喊話曹西平一路好走。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
元旦放假一天「凍」起來！全台急凍下探 10 度 週末天氣轉好、冷空氣接力到 1 月中
2026 年元旦假期即將到來，但計畫出遊或追曙光的民眾可得注意保暖與降雨影響。天氣風險粉專PO圖提醒元旦至下週一的天氣：受強烈大陸冷氣團影響，1 月 1 日週四元旦當天呈現「南北兩樣情」，中北部與東部因雲量偏多且有局部短暫雨，見到新年第一道曙光的機率偏低；相對而言，台中以南及台東地區為晴到多雲，是迎接曙光的最佳首選。天氣多一典 ・ 2 小時前 ・ 4
經典賽》中華隊被外界評價起伏不定 曾豪駒淡定回應：「球是圓的，沒有打大家都不知道」
第六屆世界棒球經典賽將於2026年3月登場。先前日本媒體曾評估中華隊整體實力排名偏後，不過隨著中華隊奪下2024年第三屆世界棒球12強賽冠軍，加上國內棒球環境與整體實力持續提升，相關評價也隨之上修，排名從後段班逐步攀升。對此，中華隊總教練曾豪駒淡定地表示：「球是圓的，沒有打大家都不知道。」Yahoo奇摩運動 ・ 2 小時前 ・ 14
台股封關！今年飆股誰第一？PCB供應鏈嗨漲全年 這檔「玻纖布供應商」大漲698.36%奪冠
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導台股31日迎來封關日，盤面氣勢依舊強勁，權值股台積電（2330）盤中一度衝上1,550元，續創歷史新高，帶動大盤衝上2萬9刷新紀...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 7
三哥正式委任乾兒子操辦後事 曹西平治喪小組發聲：離別來得突然
資深藝人曹西平出道多年，近年漸漸淡出演藝圈，昨日晚間卻突然傳出在家中逝世，享壽66歲，治喪小組今（30）天於臉書粉專發布正式聲明，證實曹西平於12月29日在住處安詳辭世，三哥已正式委任乾兒子Jerem台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 9