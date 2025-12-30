台北場口碑爆場「白袍人生學院」重磅登場 請網紅 77老大 幫白袍醫師分享自媒體經營祕訣

【警政時報 司徒／臺北報導】當醫療現場壓力日益沉重，越來越多醫師陷入「只會看病」的無力感與迷惘中。白袍人生學院主理人張益豪醫師為解決醫師們遇到的痛點，特別創辦「白袍人生學院」為白袍醫師夥伴打造一座「找回初心與看到未來」的教育交流平台。今日12/27於集思交通部國際會議中心特別舉辦【白袍人生學院X77老大】，請來網紅77老大分享自媒體實戰課，現場座無虛席，來自全國的白袍醫師、醫療人員都來親自進修自媒體經營祕訣。

台北場口碑爆場，白袍人生學院重磅登場 請網紅 77 老大(左4)幫白袍醫師分享自媒體經營祕訣。(圖/白袍人生學院 提供)

廣告 廣告

中醫師網紅77老大擔任主講者分享自身自媒體重要秘訣，77老大表示，拍攝自媒體，不是特別說看診的療效、而是如何讓影片更貼近自己形象，包含內容幽默有梗、生活化、親切視角更為重要。課程中分享，自媒體從定位、社群整合，包含如何反差運用故事視角帶入劇情，運用形象定位及帶動生動內容、如何優化經營流量、經營社群、吸引群眾、更有AI跟案例精準分析及清楚說明。77老大指出，醫師本身是個專業，私底下互動會有很好的流量可經營分享、包含生活時事、情感故事、案例分享，都有不錯的流量。

77老大表示，從反向操作到如何經營粉絲及流量傳統口碑正在失效！患者先看手機，再看醫師，自媒體不只是曝光，更是信任的放大器。現在就是自媒體的時代，任何業者，包含醫師可以透過自媒體去經營自己，拉近觀眾視角，自己也是從頭開始，慢慢摸索出心得，後面更是掌握秘訣。他說現在幾乎讓更多人認識我，其實醫師經營自媒體，除了拉近距離之外，也可以拉近更多群眾的視角來探尋，例如許多衛教的議題探討，透過日常分享，文案分享，產品分享，讓觀眾更可以輕鬆看社群就可以得到醫師專業見解，假設拍攝自媒體沒經驗的人，77老大建議，可以透過AI來當秘書，運用AI分析定位，如何得到更大化的影片效果，AI就像是你的專人秘書，讓每個醫師輕鬆找到自己的「自媒體定位」，包含I人醫師都可以有自己的獨特內心視角去詮釋自己。

【白袍人生學院】主理人張益豪醫師指出，白袍人生學院除了提供各式線上線下專業領域課程，更為這群白袍醫師夥伴打造一座「找回初心與看到未來」的平台。(圖/白袍人生學院 提供)

白袍人生學院主理人張益豪醫師表示，現在是自媒體的時代，每個醫療業者都應該透過自媒體來經營自己，自己是7~8年前就觀察到影音趨勢，自己從3年前開始經營短影音，後來成立「白袍人生學院」，不管是看診跟醫療效能，也能大幅度提升，今天請來中醫網紅77老大特別分享自媒體課程，白袍醫師是專業的工作，通常給人嚴肅、冷冰冰的形象，但透過自媒體的課程分享，讓每個醫師都可以經營自己的內容，更可以透過社群、自媒體行銷，讓更多群眾了解醫師，包含醫療知識，案例分享，更能拉近民眾與醫師間的距離。

知名KOL【查理的創業化合物】查理也在現場現身分享，醫師經營自媒體，除了短影音，更可以簡單從 Podcast 開始，日常的分享，到觀念的分享，包含案例的分享，都會有群眾想聽的內容，透過自媒體讓人了解產業趨勢跟實況分享，進而更大化的擴大商機，讓醫師透過自媒體可以分享日常，協助每個醫師跟患者最好的「情緒陪伴」。

【白袍人生學院】貴賓也請來知名KOL【查理的創業化合物】查理(左)也在現場現身分享，他分享醫師經營自媒體，除了短影音，更可以簡單從 Podcast 開始，日常的分享，到觀念的分享，包含案例的分享都是經驗談。(圖/白袍人生學院 提供)

【白袍人生學院】主理人張益豪醫師指出，白袍人生學院除了提供各式線上線下專業領域課程，更為這群白袍醫師夥伴打造一座「找回初心與看到未來」的平台。這裡沒有單打獨鬥的孤軍奮戰，而是集結來自各專科、不同世代的醫師群體，彼此分享開業經驗、品牌經營、自媒體實戰與醫病溝通技巧。白袍人生學院 2.0 即將在 2026 年全新展開，將再次聚集更多優質的醫療能量灌注於社會與民眾。「白袍人生學院」不只是一所學院，更是一場白袍精神的革新運動，張益豪醫師指出，2026年1月3號(六)我們也將再次邀請到77老大，在我的母校台中中山醫學大學會再次開課演講，歡迎對課程有興趣的醫療專業人士，一起把流量經營起來。

更多警政時報報導

【獨家】權勢黑手（上）仟萬採購案女業務控遭強制猥褻 報案竟換來開除與刑告

【獨家】權勢黑手（下）查證函無人回應 企業沉默、冷血處理