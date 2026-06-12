台北塔位墓園推薦規劃生前契約殯葬禮儀服務

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【商家指南推廣專題】

許多人會提前為自己與家人規劃身後事，避免面對分離時手忙腳亂，位於台北的「龍巖展鳳營業處」承襲龍巖體系的人文精神與專業制度，提供規劃生前契約、挑選塔位、陵園導覽等殯葬禮儀服務，陪伴客戶圓滿生命最後的旅程，因而入選台北塔位墓園推薦名單。

龍巖集團自1992年創立以來，便是殯葬產業的領航者，他們秉持「專業、尊嚴」的經營理念，致力提升台灣生命產業的服務品質與從業人員水準，並持續站在人文價值傳承的第一線。高淑娟副總在歷經五年淬鍊後，依循龍巖制度，於千禧年正式成立展鳳營業處，以「龍」與「鳳」相互輝映，期許團隊以展翅天際的精神，為客戶提供細緻且溫暖的殯葬禮儀服務，也逐步建立台北塔位墓園及禮儀服務的推薦口碑。

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「我們不是單純的殯葬業，而是服務生命的專業團隊。」高淑娟副總分享：「龍巖展鳳營業處」的每位夥伴都以「理解人心」為出發點，仔細傾聽客戶與家屬期望的告別風格、流程細節、安葬方式、墓園塔位等需求，依此量身規劃專屬的方案，並陪伴每個家庭面對不同階段的生命課題；同時，品牌也不斷精進專業與調整服務，帶來更具保障與質感的殯葬禮儀服務，並榮獲「全國冠軍營業處」的殊榮。

身為台北塔位墓園推薦品牌，「龍巖展鳳營業處」專門協助規劃身後事生前備、龍巖生前契約、龍巖全台陵園導覽、精緻塔位、藝術墓園、祖先牌位等殯葬禮儀服務，且業務同仁取得長齡關懷諮詢師之專業證照，依照客戶的個人喜好、宗教信仰與家屬需求，安排客製化的生命禮儀流程；針對崇尚自然與美學的客戶，品牌也提供安藤忠雄世紀陵園、藝術名家塔區作品、大倉陶園尊榮禮器等等選擇，將沉重告別轉化為永恆的生命藝術，營造出寧靜如家的追思氛圍，撫平家屬悲傷。

提早為生命終點做好準備，能減輕家人處理後事的負擔，「龍巖展鳳營業處」憑藉理解人心與追求美學的態度，持續在生命服務產業中散發溫暖的光芒，陪伴無數家庭走過悲傷。若您想規劃生前契約，正在尋找台北塔位墓園推薦品牌，那麼「龍巖展鳳營業處」便是能為您客製化殯葬禮儀服務的好夥伴。

更多台北塔位墓園推薦品牌資訊請洽以下連結～

品牌：龍巖展鳳營業處

電話：02-27117878

地址：台北市大安區忠孝東路四段2號六樓之2

時間：週一至週五09:30-18:30（營業時間外諮詢需求歡迎來電預約安排）

官網：https://rink.cc/bdaig

LINE：https://rink.cc/gs7js

以上訊息由龍巖展鳳營業處提供