台北士林公車自撞分隔島幸無人傷 大都會客運補償乘客100元禮券

台北市士林區中山北路五段今天下午1時許發生公車自撞分隔島事故，警消獲報後立即派員到場處理，所幸駕駛及乘客均未受傷。經警方檢測，初步排除駕駛49歲李男酒駕，詳細肇因仍待調查釐清。業者大都會客運表示，駕駛長酒測值及工時都正常，對於造成困擾表達歉意，請乘客向公司聯絡，將提供100元禮券作為補償。

台北市士林區30日發生公車自撞分隔島事故，地點緊鄰消防分隊，所幸無人受傷。（翻攝照片／中央社）

北市警消下午1時許獲報，指中山北路五段一帶，有一輛大都會客運公車不明原因自撞分隔島，警方立即派員到場處理。由於地點鄰近台北市消防局劍潭分隊，消防隊人員也趕赴現場關心，所幸駕駛及車上乘客均未受傷。

經警方檢測，駕駛李男無飲酒情形，詳細肇事原因待後續調查釐清。

大都會汽車客運公司透過新聞稿說明，事故當事人李姓駕駛長酒測值正常，也沒有逾時工作，上次休假是26日、休假正常，但公司已將其列為重點輔導對象，將優先送往公車學院再教育。

大都會客運表示，對於造成車上乘客及用路人困擾感到抱歉，請搭乘此班次的乘客電洽大都會客運免費客服專線，提供姓名、電話與住址，公司將郵寄價值新台幣100元的超商禮券作為補償。

台北市交通局公共運輸處業務稽查科長梁筠翎說，將向大都會客運了解實際狀況並查核，若發現駕駛工時或休假有違規等狀況，就會開罰。