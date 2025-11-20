台北士林官邸菊展11/28登場 15展區訴說花藝之美

台北市士林官邸菊展名聞遐邇，2025年菊展以「藝菊圓夢」為主題，將於11月28日舉辦至12月14日，跨界結合多名藝術家、地方宮廟和藝文團隊，在15大主題展區盛放花藝美學與城市之美。

大型裝置「蛻菊」代表園藝職人在16個月間栽培大立菊的過程，呼應主題「匠心築夢」。（圖／台北市公園處提供）

台北市工務局公園路燈工程管理處20日表示，今年在這15個展區中，將以園藝栽培、花藝設計和不同的布展手法，傳達夢想與圓夢精神。像是「匠心築夢」展區，由士林在地的「半隻羊立體書藝術工作室」打造大型裝置「蛻菊」，以寬尾鳳蝶象徵大立菊16個月的細膩栽培歷程，翅膀綻放厚物、麵線菊、一文字菊等多品種大菊，展現園藝職人多年極致成果。

來自花蓮豐濱鄉的地景藝術家撒部·噶照展出作品「風起光湧」，打造會發光、發聲的地景藝術。（圖／台北市公園處提供）

而在「夢想逐路探尋」展區，花蓮豐濱鄉的地景藝術家撒部·噶照設計大型作品「風起光湧」，使用台北風倒木的原木、竹材再結合風的律動、光的穿透，打造會發光、發聲的地景藝術，呈現逐夢旅程的韌性與希望。

士林地區百年歷史的「士林神農宮」也在宮廟前設置「夢想啟航」菊藝微型展區，展現傳統文化融合現代花藝的成果。另有中式庭園展區「幸福.憩家園」，竹構裝置「流光之巢」可見陽光自編織竹材間隙灑落，象徵「夢想的起點」，又以周邊藤球、斗笠與菊科草花營造恬靜氛圍。

台北市公園處提醒，由於展期人潮眾多，建議民眾使用大眾運輸工具往返，捷運可搭至士林站並在2號出口出站，公車也有260、303、310及中山幹線、敦化幹線等路線可利用。

