台北士林小吃店疑換瓦斯不慎氣爆 4人燒燙傷緊急送醫

台北市士林區一間小吃店疑似因換瓦斯不慎引燃發生氣爆，有4人燒燙傷被緊急送醫。（示意圖／報系資料照）

台北市士林區華齡街一處公寓1樓今（20）日傍晚5時許發生氣爆意外，疑似是小吃店更換瓦斯時不慎引燃發生氣爆，造成店內4人有不同程度燒燙傷，消防人員獲報立即到場處理；所幸傷者們意識清楚，已由救護車送醫救治，均無生命危險。警方將現場圍上封鎖線，詳細氣爆原因仍待調查釐清。

消防隊表示，今日傍晚5時許獲報，士林區華齡街一間小吃店發生氣爆，迅速到場協助。事發店面位於公寓1樓，疑因業者瓦斯更換操作不慎，瓦斯外洩並遭點燃，引發氣爆；但火勢在消防人員抵達前已自行熄滅，現場並未延燒其他建物，但傷者們有不同程度的燒燙傷情形。

消防人員立即為傷者沖水降溫，再將傷者送醫治療，4人均無生命危險。警方也將現場周遭圍上封鎖線，並持續監測瓦斯濃度，避免二次危險。目前警方及相關單位持續調查氣爆原因，釐清是否涉及操作疏失或設備問題。

警消也提醒，民眾操作瓦斯時務必小心，並保持通風安全，以防類似意外再度發生。

