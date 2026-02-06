台北士林民宅驚傳火警！現場濃煙狂竄畫面曝 出動71名消防員救出3人

記者林盈君／台北報導

6日晚間8時許，台北市士林區延平北路五段，某民宅1樓發生火警，北市消防局獲報後，隨即出動人車趕往救援，所幸大部分民眾都及時疏散，於2到3樓處的避難者，也被順利救出，均意識清楚，詳細起火原因還要進一步釐清。

台北士林區延平北路五段，某民宅1樓發生火警。（圖／翻攝畫面）

據了解，今天晚間，北市消防局獲報，位於士林區延平北路五段巷弄內一處民宅，1樓發生火警，現場冒出大量濃煙。消防局出動指揮車6輛、消防車19輛、救護車3輛、人員71人前往搶救。大部分民眾都及時疏散，民宅內救出3位民眾，無生命危險。

台北士林區延平北路五段，某民宅1樓發生火警。（圖／翻攝畫面）

