台北士林火鍋店火警！加蓋鐵皮濃煙直竄天際

台北市士林區德行西路一間火鍋店今（17）日凌晨發生火警。（圖／翻攝自靠北天母幫臉書）





台北市士林區德行西路一間火鍋店今（17）日凌晨發生火警，濃煙不斷自店旁加蓋鐵皮區竄出，現場瀰漫燃燒氣味，嚇壞不少附近居民。消防人員接獲通報後迅速前往搶救，火勢於清晨6時13分撲滅，所幸無人受傷，起火原因仍待進一步調查。

有民眾清晨將現場影片PO上「靠北天母幫」臉書社團，畫面可見大量濃煙從建築物竄出，並提醒附近住戶空氣中充滿粉塵與燃燒塑膠味，請大家提高警覺。

消防局指出，通報時間為凌晨5時6分，立即派出11輛消防車、1輛救護車與33名消防人員前往。現場為兩層樓磚造建築，一樓旁加蓋鐵皮處不明原因起火，火勢迅速蔓延。

初步了解，起火點所在的火鍋店內裝潢與廚房鍋具遭到焚毀，燃燒面積約10平方公尺。消防人員經全力搶救後，於6時13分成功撲滅火勢，未造成任何人員傷亡。

