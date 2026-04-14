台北士林石牌鮮奶嫩豆花推薦黑糖粉圓外送

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【商家指南推廣專題】

下午的忙碌時刻，來一碗軟嫩香甜的鮮奶嫩豆花，既解饞又療癒身心，位於台北士林區的「九龍粉圓豆花」，憑藉近三十年的傳統手藝，純手工製作古早味鮮奶豆花、黑糖粉圓及塔蛋蔥抓餅等品項，並提供外送到府服務，成為在地人心目中的台北士林石牌鮮奶嫩豆花推薦老店。

「九龍粉圓豆花」創辦人自小在市場長大，時常觀摩父親現磨豆漿、手作豆花的技術，耳濡目染下，也對製作甜品產生興趣，長大後，他延續那份純粹與精神，於1999年打造台北士林石牌鮮奶嫩豆花推薦品牌，歷經多次嘗試及失敗後，最終研發散發黑糖香氣及彈嫩口感的古早味鮮奶豆花，並延伸黑糖粉圓、塔蛋蔥抓餅等經典小吃，更提供外送到府的貼心服務。

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古早味鮮奶嫩豆花是「九龍粉圓豆花」的主打產品，採手工研磨方式，造就口感綿密細嫩的豆花，香氣濃郁，搭配當天現煮的配料，新鮮又營養，淋上特製黑糖水，香甜柔軟的風味令人欲罷不能；到了冬季，店內也會供應薑湯黑糖水，甜中帶暖的薑汁豆花，呈現更濃厚的傳統古味，使品牌入選台北士林石牌鮮奶嫩豆花推薦店家名單。

說到配料，黑糖粉圓及摘心蓮子便是超人氣品項。黑糖粉圓為手工粉圓包裹獨家精煉熬製的黑糖，慢火細熬之下，呈現晶瑩剔透又Q彈的古早風味；摘心蓮子歷經在地蓮農純手工採收、脫粒、劃痕、去殼、脫模與通心的流程，熬煮後帶來口感綿密的好滋味。

除了甜品，「九龍粉圓豆花」也推出鹹食品項塔蛋蔥抓餅，以濃郁麵香與新鮮青蔥為基礎，加入塔蛋與秘製酸菜，並透過鐵鏟抓出蓬鬆層次，外皮焦香酥脆、內裡柔中帶勁。創辦人自豪地表示，一般豆花店鮮少有一鹹一甜的搭配，若顧客忙碌，能快速選擇九龍的蔥抓餅加蛋與紅茶冰即食組合，時間充裕者則能內用古早味鮮奶嫩豆花，並加點一份蔥抓餅，和朋友悠閒享受完整的一餐。

此外，「九龍粉圓豆花」也與多間大學合作，推出學生特約套餐活動，凡持東吳大學、輔仁大學、台北醫學大學、長庚大學、國立台北護理健康大學、台北科技大學、明志科技大學、銘傳大學等學生證，即可享有百大特約套餐優惠，使品牌成為無數大學生的高CP值午茶及宵夜選擇，也獲得台北士林石牌鮮奶嫩豆花推薦口碑。

想吃「九龍粉圓豆花」卻無法赴店享用？別擔心，他們提供LINE線上預訂外送到府服務，24小時回覆訂單訊息，滿600元即可外送至士林、石牌、天母、北投、中山、內湖及中正區，實際費用會依距離與交通狀況調整。現在就點選以下連結，了解更多台北士林石牌鮮奶嫩豆花推薦資訊，品嚐加入黑糖粉圓及摘心蓮子的古早味鮮奶嫩豆花吧。

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品牌：九龍粉圓豆花

電話：(02)28810958

地址：台北市士林區中正路235巷8號1樓

時間：11:00 AM–10:30 PM

FB：https://rink.cc/bw64z

LINE：https://rink.cc/kytvt

以上訊息由九龍粉圓豆花提供