台北外僑學校爆霸凌還拒絕通報！柳采葳轟教育局：囂張就是建立在你軟弱

記者陳思妤／台北報導

國民黨台北市議員柳采葳今（7）日指出，日前有家長陳情，指小一的兒子就讀於台北某外僑學校小學期間，長期遭四名同學圍毆、吐口水等霸凌行為，但校方卻定調是「萬聖節玩鬧」，拒絕通報霸凌，甚至還禁止家長進入校園。柳采葳痛批，學校拒絕通報霸凌，已經不是第一次發生，教育局應主動介入調查，要求學校依規定通報事件，否則應該依法減少該校招生員額，她更怒轟校方的囂張「就是建立在你們的軟弱！」

柳采葳指出，該案在家長多次向學校協調未果後，才於議員介入後由教育局發函要求學校依規通報。她進一步強調，如果學校可以自行定義什麼是「嬉鬧」、什麼是「霸凌」，那還要防制委員會做什麼？柳采葳並引用教育部《校園霸凌防治準則》指出，學校應成立校園霸凌防制委員會，主動通報並調查疑似事件。

廣告 廣告

柳采葳表示，根據北市教育局統計，過去四年間，北市校園霸凌通報案件高達1,160件，通報數字更從從2022年的142件，逐年成長到2024年已經高達425件，每一天都有1.3件的霸凌通報案件，顯示霸凌問題日益嚴重。柳采葳質疑，從此外僑學校的事件看來，會不會除了這些數字之外，還有更多被學校企圖學生嬉鬧，刻意隱匿的霸凌黑數？她痛批學校為求息事寧人，選擇隱匿通報、輕描淡寫，就是造成受害學生身心受創的幫兇。

柳采葳進一步指出，雖然屬於外國僑民學校，但仍依循本國教育法推。依教育部《私立高級中等以下外國僑民學校及附設幼兒園設立及管理辦法》第32條規定，若學校「辦理不善或違反教育法規」，主管機關得命限期整頓，屆期仍未改善者，得停止招生。尤其學校對於學生霸凌事件的隱瞞，並非第一次發生，過去已經有數起案例，柳采葳呼籲教育局應依法行使監督權，限期要求學校改善並依規通報事件。

柳采葳指出，家長在陳情時雖然理性陳述，但看得出來心情沈重，更希望教育局透過嚴懲學校，甚至減少招生員額，才能讓學校有所警惕，不能讓外僑學校變成校園霸凌死角。

「外僑學校不是法外之地！」柳采葳呼籲市府，應該加強外僑學校的霸凌事件的通報宣導，更要堅持外僑學校仍應遵守我國的教育法規，確保所有學童都能在安全校園中學習，避免讓「零隱匿、零護短、零容忍」的校園防霸凌原則淪為空談。

廣告 廣告

台北市教育局長湯志民回應，會請督學到校了解處理流程，如果家長有被禁止進入學校，也會進行了解。他指出，在11月5日有行文學校沒有依照規定通報，請一週內說明原由，還有未通報原因。這讓柳采葳不滿怒轟，「局長你知道你在講什麼嗎？事件已經發生到現在了，學校沒有送防治委員會，沒有積極處理，學校在這邊居然不敢跟我說，他就是沒有送！他就是違規，還再說要行文給他，到底拿了學校什麼好處啊？」

湯志民解釋，學校有學校程序，受理才會通報，所以要去了解前面過程，擔心前面程序沒有做。柳采葳痛批，3天了，完全沒有去了解這個案子有沒有送到學校的防治委員會。湯志民則稱，下週一督學就會到學校了解。

柳采葳怒喊，「還要去了解？還要行文學校說明？當中學生一直受到霸凌，請問責任是你局長要負責嗎？」湯志民說明，接到訊息就立即處理，沒有通報的話有兩個可能，一個是沒經過委員會，一個是經過委員會審議後，覺得不受理所以不會通報。但柳采葳仍相當不滿局長的解釋，痛批，「他們的囂張就是建立在你們的軟弱！」

教育部反霸凌投訴專線：1953

「iWIN網路防護機構」網安專線（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00

更多三立新聞網報導

通緝犯北車性侵！柳采葳喊「非北市社會局列管」 林延鳳：別互踢皮球

境外網軍介選笑看國民黨的現世報！曹興誠再點名這兩人：也一定會有報應

AI變造柳采葳熱吻郝龍斌 游淑慧：實錘證實介入國民黨選舉，有人認了！

趙少康嗆民進黨別笑 周軒：被假訊息操弄最嚴重的正是國民黨

