台北夜衝南投武嶺看日出 女大生疑疲勞駕駛摔邊坡不治

就讀台北一所大學的女大生和學姐，分騎兩輛機車南下，夜衝武嶺看日出，但回程時，行經台中霧峰一處產業道路，疑似疲勞駕駛，不慎撞上護欄摔落邊坡，搶救後宣告不治。而不幸身亡的女大生是舉重選手，曾在全中運奪得季軍，更在全大運闖進決賽，發生不幸，讓家人和校方都相當難過。





女大生夜衝武嶺後返程 於霧峰一處產業道路自撞護欄摔落邊坡送醫不治。（圖／翻攝畫面）





救護車和消防車集結在霧峰山區這處產業道路旁，一名女騎士摔落邊坡，消防人員想方設法要把人拉上來送醫，人拉上來了，緊急送上救護車。被救起的女大生當時還有意識還會喊痛，但送醫後發現內出血嚴重，昏迷指數只剩三，搶救兩小時後，宣告不治。根據了解，鄭姓女大生就讀北部一所大學和學姐各騎一輛機車，22日晚間從台北出發，23日清晨5點多左右抵達武嶺看完日出後下山返程，10點多在台中霧峰的產業道路出車禍

夜衝武嶺風險多 體力精神大考驗 警方呼籲別疲勞上路。（圖／民視新聞）





鄭姓女大生其實是舉重選手，就讀高中時曾在全中運賽事獲得季軍，上大學後，更在全大運闖進決賽成績斐然，只是發生不幸，家屬悲痛，校方允諾製作畢業證書，協助家屬辦理後事。要欣賞絕美日出，就得在太陽升起前抵達武嶺，不少人都會夜衝上山，但長時間沒睡覺，睡騎車開車都很危險，反應會遲鈍、專注力不集中，加上山路崎嶇蜿蜒，遇到突發事件，會影響判斷力，別為了短暫美景，冒上生命危險。





