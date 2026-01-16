台北大同區老師里汙水接管率拚破9成

大同區老師里擁有豐富的歷史文化底蘊，其中著名古蹟「老師府」更是不可多得的重要遺址，里長盼汙水接管率提升至九成。

台北市汙水接管普及率達百分之八十三點一九，居全國首位。為改善生活環境，台北市工務局衛工處十六日表示，為推進全市接管工程，大同區因巷弄狹窄、建物老舊等原因，施工空間不足，截至一一四年十一月接管率僅百分之七十八點六三，低於平均。透過因地制宜策略，老師里接管普及率預計一一五年突破百分之九十。

衛工處表示，大同區因古蹟多、巷弄狹窄，接管工程瓶頸顯著。老師里迪化街二段及重慶北路三段三百十二巷因空間受限，工程長期滯後。衛工處已完成設計並在里長協助下，預計一一五年新增二十一戶完成接管，使普及率提至九成。

老師里長許宮銘提到，該區擁有豐富的歷史文化底蘊，其中著名古蹟「老師府」更是不可多得的重要遺址。他期望能與市政府合作推動接管計劃，不僅提升環境品質，還能有效保存當地的社區文化。老師里作為文化記憶與社區情感的象徵，具備重要意義。

衛工處強調，未接管的後巷潮濕不堪，接管後將同步美化。施工依巷寬分級，包括一般美化、加強美化及特色美化專案，免費打造平整公共空間。