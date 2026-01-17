台北大學學老誌第十期 出刊

第十期《學老誌》正式發表。（圖：國立台北大學提供）

▲第十期《學老誌》正式發表。（圖：國立台北大學提供）

為了回應高齡化與長壽社會帶來的挑戰與機遇，由國立台北大學發行的《學老誌》第十期正式亮相。本期以「第三人生，精彩可期」為主軸，感謝首次獲得宏匯集團的贊助，印製四千冊，並進一步加強與地方政府及社區據點的合作，持續推動高齡教育的深耕與普及。

此次雜誌特別致贈連江縣與金門縣政府，並捐出一千冊予台北市的社會局及衛生局，以攜手深化學術界與地方政府在高齡學習推廣上的合作。《學老誌》第十期以「第三人生·學習與轉化」為主題，聚焦於長壽成為社會常態下的應對策略，探討如何幫助中高齡者在退休後重新找到人生方向並持續學習，以期應對未來更長的人生歷程。

該期還特別聚焦教育部推動的「第三人生大學」政策，邀請終身教育司司長梁學政撰文《打造終身學習新未來》。文章從國家政策與制度出發，深入探討第三人生的教育規劃與支持措施。值得注意的是，自今年起，「第三人生大學」適齡參與對象從五十歲降至三十歲，為更多人提供參與高等學習的機會，充分反映國家對超高齡社會中學習需求變化的敏銳回應。

其中，封面故事〈最認真的阿嬤－從自助到助人的簡淑貞〉以一則感人實例生動重現了第三人生的蛻變力量。一位五十二歲重返校園、學習資訊技能並熱心投入社會服務的女性，在持續學習中找到自我價值，展現出實現自我與價值再造的無限可能性。

雜誌內還包含「學老主題」、「學老筆記」、「學老對話」等單元，從創意思維、心理成長、文化反思到健康老化等多個角度切入，以多篇深度專文呈現中高齡者在生命後半場中的學習經歷與心理改變。同時，這些故事揭示了中高齡族群多樣化實踐自我價值的可能性，描繪出「第三人生」所蘊含的無盡潛能。

《學老誌》在推廣上也持續突破，逐步建立起結合線上與線下的高齡學習社群。截至目前，其ＬＩＮＥ官方帳號已吸引六千二百六十四名訂閱用戶，YouTube頻道觀看次數突破三千人次，而Facebook粉絲專頁也穩健成長。如今，《學老誌》的影響力已拓展至基隆、宜蘭、台北、新北、桃園、新竹、台中、南投、連江及金門等地，成為高齡學習文化深具影響力的重要平台。

校方表示，《學老誌》第十期目前已全面上架全國圖書館及主要社群平台，誠摯邀請社會各界共讀這份專為「人生後半場」量身打造的精彩旅程，以滿懷期待的態度迎接未來未知的無限可能。