台北大學攜手社區點亮「三峽最高最美聖誕樹」

台北大學校長林道通(右五)、校友總會理事長許明仁(右六)主持點燈儀式。(圖:台北大學提供)

▲台北大學校長林道通(右五)、校友總會理事長許明仁(右六)主持點燈儀式。(圖:台北大學提供)

台北大學十三日表示，隨著聖誕節即將到來，邁入第八年的台北大學聖誕點燈活動，在三峽校區中央草坪舉辦點燈儀式。今年在校友們募資下，換上高達十五公尺全新聖誕樹，這也是三峽最高最美的聖誕樹。同時，台北大學結合遠雄八大社區共同點燈，燦爛燈光從校園延伸至學勤路，共同閃耀北大特區，打造「北大耶誕城」。

北大指出，今年點燈活動由台北大學與校友總會共同主辦，遠雄八大社區、中華卓越領袖全人發展協會、新北市北大光榮扶輪社協辦，並廣邀師生校友、台北聯合大學系統各校貴賓、在地居民和機關團體共同點燈。今年的聖誕點燈，加入更多校友資源挹注，持續台北大學對實踐大學社會責任的承諾，緊密地和社區、在地結合。

廣告 廣告

台北大學是全國第一個以「大學城」理念整體規劃設計的校園，更是新北地區重要的大學城。聖誕點燈不只是一個年度儀式，更是構築大學城整體意識，使台北大學師生、校友，一起和三峽共榮、共好的企盼。

校友總會理事長許明仁表示，聖誕點燈已成為台北大學重要的年度盛事，這棵嶄新的聖誕樹，不僅是校友們對母校的心意，也代表北大人送給三峽在地的一份祝福。

活動當日舞台節目與社區餐車同步開展，現場有鳶聲合唱團、熱門舞蹈社、韓國文化研究社、北大國際學生演唱，也特別邀請龍埔國小管樂團輪番演出，展現校園多元文化與在地青年活力。演出內容從經典耶誕歌曲到熱舞表演，讓大小朋友都能在音樂中感受節慶氣氛。校園人氣吉祥物「大北」也在現場與民眾同樂，吸引許多人合影。

北大特區周邊發展快速，居民、商家與校園息息相連，聖誕點燈不只是校園活動，而是大學主動走向社區，與居民共享生活文化的重要實踐。透過燈光、音樂與節慶氣氛，拉近校園與社區距離。未來校方仍將持續深化與地方互動，共同推動永續、友善的「台北大學城」願景。