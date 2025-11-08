台北大學獲紐倫堡發明展多項殊榮

林伯星特聘教授以「坐姿辨識模型之建立方法及坐姿辨統系統」榮獲金牌。（圖：台北大學提供）

第七十七屆德國紐倫堡國際發明展，台北大學已連續三年參展且皆獲獎，今年再度以全數參展作品獲獎，勇奪金牌、創新獎及國際特別獎等多項殊榮，展現其在ＡＩ創新技術上的世界級研發能量。

校方表示，台北大學積極鼓勵教師參展，今年由資訊工程學系林伯星特聘教授及吳信龍教授代表參加。林伯星特聘教授團隊長期投入智慧健康與人因工程ＡＩ研究，此次獲獎作品「坐姿辨識模型之建立方法及坐姿辨統系統」為一款智慧坐姿檢測系統，該作品獲國際評審一致青睞，勇奪iENA2025金牌及ERiNet創新獎兩項大獎。

林伯星特聘教授三年參展成果涵蓋智慧高跟鞋評估、步態平衡監控到今年的智慧坐姿檢測系統，技術路線清楚一致，累積在ＡＩ行動健康技術領域的國際能見度。今年首次參展的資訊工程學系吳信龍教授專注ＡＩ多媒體系統研發，參展作品為「基於深度學習的影片內容自動化剪輯」，以開發出一套ＡＩ影片自動濃縮技術，將影片語音自動轉為逐字稿，並對齊影像時間軸，再透過深度學習模型，自動刪除冗詞贅語，並以聲碼器重建語音，可大幅降低影片剪輯與後製成本，榮獲泰國特別獎肯定。

台北大學連續三年參加德國紐倫堡國際發明展皆有亮眼成績，自二○二三年起累計已獲得金牌一面、銀牌二面、銅牌一面，以及多項國際特別獎與創新獎，展現台北大學ＡＩ技術研發持續向上躍升之能量。

台北大學研發處表示，未來仍將持續深化跨域研發、強化產學合作，促進科技成果落地應用，並持續鼓勵教師將創新成果推向國際、參與國際展覽外，並強化校內教師經驗傳承，提升技術推廣效益，展現研發亮點。期許參展教師除行銷專長，也透過與國際產業及評審交流，拓展合作契機，提升技術商品化與產學合作成果。