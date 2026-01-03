台北大學社科院USR 展高齡服務豐碩成果
▲台北大學社科院USR計畫團隊，舉辦「前瞻超高齡的大學3E plus行動計畫」成果展。（圖：台北大學提供）
台北大學社科院USR計畫團隊，舉辦「前瞻超高齡的大學3Eplus行動計畫」成果展，展示今年全校師生投入超高齡議題的服務成果，透過現場導覽與互動展示，一同看見USR在校園與社區之間創造的實質改變。
計畫團隊表示，這項計畫以5S3E為架構，其中5S為五個服務對象，包含學生（Students）、長者（Seniors）、據點（Sites）、學校（Schools）、社會（Society）；以3E為三個工作方法，包含創建（Establishment）、服務（Engagement）、以及培力（Empowerment）；共交織出十五個介面，以及內含36項子計畫。
今年展覽特別規劃「得獎專區」，USR團隊耕耘八年以來，今年榮獲六項獎項的重要肯定。其中包括USR計畫獲得「遠見USR獎-人才共學組楷模獎」、「永續行動獎-大學USR永續城市類銀獎」；計畫主持人社工系曾敏傑教授獲頒「星雲教育獎-典範教師獎」、「永續大學獎-永續傑出人物獎」；而高齡與社區研究中心則獲頒「銀光好居-創新服務獎」；由USR計畫所育成之鳶山協會獲頒「新北市人民團體領航金獎-銀獎」。這些榮譽代表團隊多年來的在地耕耘，已獲得社區的信任與顯著的成果，彰顯大學社會責任的承擔與落實。
校方指出，今年成果一大亮點為「學生數位近用」的參與心得。USR計畫團隊培訓三十位北大學生，進入據點帶領長輩學習Line、YouTube、Google地圖等實用技能，於四月至十一月間辦理四場培訓、十五場據點服務，共有三百四十長者受益。另外在「長者展區」，也將今年度高齡輪椅族、耶魯電影讀書會、孤挺花支持團體、學老講堂等執行成果，透過數據、相片與圖表加以呈現；「據點展區」彙整出友善接待、健康書庫、據點培力等精彩方案成果；「跨校展區」則呈現出SIG跨校研討會，以及與新北市社會局合作的超高齡論壇；「全國展區」則陳列一至九期《學老誌》刊物，讓大家一次滿足閱讀，也可以看到《學老誌》已連結到七個縣市，透過在社區以及據點中推廣學老，已逐漸提高USR計畫對於社會的影響力。
展場內，也有豐富精采的照片、文宣成果，輔以真實案例與溫暖故事，以及質性的文字、報導、心得與作品等，呈現社科院USR如何進行人才培育和在地連結。期望透過這些工作成果，一起向前推動高齡友善的台北大學城，邁向高齡友善的社會。
