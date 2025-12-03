台北大學邀民眾一起在冬夜裡歡度聖誕佳節

%E5%8F%B0%E5%8C%97%E5%A4%A7%E5%AD%B8%E8%81%96%E8%AA%95%E9%BB%9E%E7%87%88%E5%90%B8%E5%BC%95%E7%9C%BE%E5%A4%9A%E6%B0%91%E7%9C%BE%E5%8F%83%E8%88%87%E5%8E%BB%E5%B9%B4%E6%B4%BB%E5%8B%95%E7%85%A7%E7%89%87

【記者王志成／新北報導】

隨著聖誕節來臨，邁入第8年的「台北大學聖誕點燈」活動，12月13日將在三峽校區中央草坪盛大登場。今年校方在校友募資支持下，首次換上全新15公尺高聖誕樹，並與遠雄八大社區共同響應點燈，璀璨燈海預計從校園一路延伸至學勤路，打造期間限定的「北大耶誕城」，這棵聖誕樹是三峽最高的實體聖誕樹，成為北大特區聖誕季最亮眼的新景點。

台北大學(三)日表示，多年來，台北大學已和社區緊密結合，結合政府機關、在地社團和商家，一起舉辦各項活動。每年從綠茶季、櫻花祭、玩具節、紅茶季、老大人音樂節、管樂節到聖誕點燈，邀請社區居民同歡，這些活動所強調的地方創生、社區共榮和永續發展，皆由台北大學和當地社團共同建構，不但是台北大學深入社區、履踐大學社會責任的目標，同時也是承諾。

今年點燈活動以「聖誕之光 北大綻放」為主題，由台北大學與校友總會共同主辦，並結合遠雄八大社區、新北市北大光榮扶輪社、中華卓越領袖全人發展協會，校方今年特別擴大邀請規模，除了全校師生、校友，更廣及政府單位、相關大專院校和社區居民，在聖誕樹下一同迎接年度佳節。

活動當天將有鳶聲合唱團、熱門舞蹈社、韓國文化研究社、北大國際學生表演，更邀請鄰近龍埔國小管樂團等接力演出，從經典聖誕曲到熱力舞蹈，節目內容豐富多元。現場也規劃餐車、美食市集、打卡送禮活動與抽獎，深受大小朋友喜愛的校園吉祥物「大北」也將現身與民眾同樂。