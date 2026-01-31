台北大學鏟子超人陳星宏獲卓揆表揚

台北大學副校長張玉山（左）與陳星宏同學（右）接受卓榮泰院長表揚。（圖：台北大學提供）

台北大學的陳星宏同學因其在花蓮光復鄉救災工作中的卓越表現，獲得行政院長卓榮泰的表揚。日前，卓院長於行政院大禮堂接見並讚揚了30所參與救災的高等院校及民間基金會，並頒發感謝狀，以表彰各界在災難發生後迅速投入救災與重建的努力。陳星宏同學作為台北大學進修部社會工作學系四年級的學生，毅然加入救災行列，與其他志工共同接受院長的慰勉。張玉山副校長亦代表台北大學出席，接受院長的表揚。

去年，花蓮地區因地震及颱風薇帕的外圍環流帶來的豪雨影響，萬榮鄉馬太鞍溪上游發生山崩，形成巨大的堰塞湖，隨後多次溢流，導致馬太鞍溪南岸的堤防及台九線馬太鞍溪橋遭洪水沖毀，下游光復鄉多處地區淹水，造成了人員傷亡及嚴重的財產損失。災後，透過網路社群平台的號召，來自全台各地的民眾、學生及慈善團體紛紛前往花蓮，投入復原工作。這些手持鏟子的志工因而被媒體暱稱為「鏟子超人」，成為災區最溫暖的力量。

校方指出，陳星宏同學連續三天投入災區服務，成為志工隊伍中令人敬佩的一員。考量自身健康狀況及可負荷的服務內容，陳星宏自台北騎乘機車往返花蓮，行程約二百四十公里，參與為期三天兩夜的「蜂窩小蜜蜂」志工行動，以機動方式支援災區各項工作。

在服務期間，陳星宏負責接送志工前往各服務據點，並協助運送物資與補給品至志工及災民手中，三日內輪值支援全區行動，有效提升救災與災後復原作業的效率。他的行動不僅支援交通運輸與物資調度，也為志工及受災居民提供即時協助，展現了青年世代的責任感與行動力。

校方強調，這次表揚儀式不僅是對參與救災志工的肯定，更希望藉此鼓勵更多青年投入公共服務與社會關懷，讓「鏟子超人」的精神在全國各地持續傳承，促進台灣社會的緊密結合，共同邁向更美好的未來。