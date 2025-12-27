台北大學頂尖學術研究頒獎 表揚優秀教師

台北大學校長林道通期待台北大學成為一所最具社會影響力的大學。（圖：台北大學提供）

▲台北大學校長林道通期待台北大學成為一所最具社會影響力的大學。（圖：台北大學提供）

台北大學研發處舉辦明緯公益基金會捐贈儀式，以及一一四年度頂尖學術研究頒獎典禮，除了表揚優秀的獲獎教師外，也感謝明緯公益基金會捐贈台北大學新台幣五百萬元，用來獎助、提升學校教師的研究量能。

台北大學校長林道通首先恭喜各位獲獎教師，不管是二○二五年全球前2%頂尖科學家科學影響力排行榜獎、學術研究獎助、獲准專利或國科會大專生計畫研究創作獎，都代表學校在研究上的具體成果。

林道通細數今年學術研究獎助，包含學術期刊論文及專書論文計一百三十篇，其中SCIE、SSCI著作於JCR資料庫排名前25%計有三十八篇，而在這三十八篇裡面，有四篇排名在前1%，十五篇排名在前5%，實屬不易。有關前1%與前5%的著作獎金，他特別感謝明緯公益基金會的捐款贊助。

除了今年度頂尖學術研究頒獎典禮外，會上也對明緯公益基金會獎助台北大學學術發展表達謝意。明緯公益基金會此次慷慨捐贈台北大學新台幣五百萬元，這份寶貴的資源將在未來二年內，成為推動校方頂尖學術研究的最大動力，包含獲得台北大學「學術研究獎助辦法」與「特聘教授」的傑出教師，以及其他校務發展經費。

明緯公益基金會董事長王憲政談到他和台北大學的關係，部分校地是他過往的家，是他早年生活成長的地方，這塊校地有他所有回憶。他特別指出，基金會對台北大學的支持，希望有更多具有影響力的期刊論文出現，而基金會的承諾將會是長遠的，讓對的事、好的事能持續下去。

今年受獎教師共計九十七位、一○二人次，包括二○二五年全球前2%頂尖科學家科學影響力排行榜獎八人、一一四年度學術研究獎助八十五人。一一四年度台北大學獲准專利教師四人、一一四年國際發明展獲獎教師二人、國科會大專生計畫研究創作獎指導教師獎三人。其中校長林道通個人獲得二○二五年全球前2%頂尖科學家科學影響力排行榜獎終身榜、一一四年度學術研究獎助（JCR資料庫排名前5%著作），以及一一四年度獲准專利教師。