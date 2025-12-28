台北大安區傳出巨響！變電所竄出黑煙 板南線一度電力異常

台北市大安區復興南路一段的台電變電所今（28）日上午約9點41分左右傳出巨大聲響，目擊民眾表示，聽到巨響後就看到黑煙竄出，消防局已派出人車前往現場處理。

受此影響，捷運板南線一度出現電力異常、電扶梯暫停運作，月台照明也變暗，目前已陸續恢復。捷運站也透過廣播通知旅客，至於巨響聲音來源及電力異常原因，仍待相關單位進一步說明。

責任編輯／網路中心

