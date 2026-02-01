即時中心／林韋慈報導

台北市大安區光復南路昨（31）日晚間發生一起住宅火警，一棟大樓10樓起火，造成一男一女不幸身亡，據了解兩人為情侶關係，分別是55歲的許女與61歲的邱男，據管理員表示，當下起火時，門鎖緊無法進入。

台北市消防局於晚間8時33分接獲通報，指稱該處一棟12層樓、頂樓加蓋的RC住宅大樓冒出濃煙，隨即派遣消防車21輛、救護車5輛及67名人員趕赴搶救。消防人員到場後，發現火勢集中在10樓，現場傢俱及裝潢遭燒毀，燃燒面積約50平方公尺。

廣告 廣告

警消破門進入後，在浴室內發現一男一女倒臥，兩人已無生命跡象，緊急送醫搶救，仍於晚間11時14分宣告不治。死者為61歲邱姓男子與55歲許姓女子，兩人為情侶關係。據了解，許女平時與兒子同住，邱男則為其男友，偶爾前來探訪；火災發生當時，許女兒子外出，幸免於難。

火警發生後，大樓住戶共50餘人緊急疏散至一樓室外，所幸無其他人員傷亡。警方與消防人員持續進行現場鑑識，起火原因與詳細經過，仍待火調人員進一步釐清。

原文出處：快新聞／台北大安區光復南路住宅火警！10樓烈焰裝潢全燒毀 2人為情侶

更多民視新聞報導

清晨惡火！北市吳興街民宅大火「1女OHCA」 駭人畫面曝光了

嘉南羊乳發聲喊告悄刪文！小編凌晨現身滅火 網揪破綻：老人硬裝年輕人

國會外交！綠委范雲啟程赴澳洲 將交流性平、中國滲透等議題

