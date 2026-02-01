台北大安區惡火奪2命！情侶嗆暈浴室雙亡 大樓疏散58人

台北市大安區光復南路一棟大樓昨晚發生火災，導致一對情侶疑逃生不及嗆暈倒臥浴室，緊急送醫仍搶救不治。（翻攝畫面）

台北市大安區光復南路一棟大樓昨晚發生火災，導致一對情侶疑逃生不及嗆暈倒臥浴室，緊急送醫仍搶救不治，而死者屋主的兒子因外出找朋友意外逃過死劫。

台北市警消單位昨（1月31日）20時33分獲報，光復南路390號大樓發生火警，起火點疑位於10樓，消防人員隨即佈水線灌救，30分鐘左右撲滅，在破門後發現55歲許姓女屋主與61歲邱姓男子疑似逃生不及嗆暈倒臥浴室，已沒有呼吸心跳，送醫搶救後於22時許宣告不治。

警消表示，起火戶已付之一炬，燒毀了家具與裝潢，現場疏散大樓住戶共58人，包含31男27女，警方聯繫屋主的兒子，確切火警原因仍待調查，2人死因待檢方相驗釐清。據悉，死者許女已離異，同住的兒子為超商員工，許女有一女已嫁人未同住，而邱男則是許女的男友，並非每天都住在該處。

