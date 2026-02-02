台北大安區驚傳漢他病毒死亡案例！專家示警：大掃除看到「這個」千萬別直接掃

[Newtalk新聞] 台北市大安區驚傳一起漢他病毒死亡病例，引發各界高度關注。心臟血管外科醫師／台灣基進黨候選人吳欣岱表示，漢他病毒是人畜共通傳染病，死亡率最高恐達15%。正逢農曆春節大掃除旺季，民眾若在家中雜物間發現老鼠糞便，千萬別掉以輕心，務必做好防護措施，以免在清掃過程中吸入帶病毒的塵土而染疫。





吳欣岱指出，日前台北市大安區有一名70多歲男性確診漢他病毒，病情發展相當嚴重，「後來是死亡了」。衛生局事後在死者住家附近進行檢查，捕獲的4隻老鼠中，竟然有2隻和漢他病毒的抗原呈現陽性反應。這項結果顯示，死者極有可能是「在住家的附近被感染然後得病」。

針對病毒特性，吳欣岱說明，漢他病毒屬於「人類跟老鼠人畜共通的疾病」。大部分受到感染的患者，通常是因為接觸到老鼠的糞便、分泌物，甚至是直接被老鼠咬傷，都存在感染風險。一旦感染漢他病毒，將會影響身體各種器官，嚴重者恐引發急性出血熱、急性腎衰竭，或是出現肺部症候群等狀況，進而造成肺水腫與呼吸困難，吳欣岱直言這「是一個非常難搞的疾病」。根據不同的病毒亞型統計，其死亡率大約落在1%到15%左右。





隨著農曆春節將至，吳欣岱表示，最近她比較要擔心的其實是過年。由於許多民眾都會進行年終大掃除，她特別提醒，如果在打掃之前看到家裡面的雜物間，或是周圍巷弄有那種小老鼠的糞便，「一定要小心」。





吳欣岱進一步強調，清理這類髒亂環境時，「要帶口罩、要帶手套」。原因在於老鼠糞便若在沒有配戴口罩的情況下被掃起來，很容易在塵土飛揚的時候，「就不小心把它吸入了」。她呼籲民眾在除舊佈新之際，務必注意自身健康，落實防護措施，才能平安過一個好年。

