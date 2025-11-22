台北大巨蛋也有TWICE！陶晶瑩帶女兒開心朝聖偶像「永不退的記憶」

陶晶瑩22日在「臺北大巨蛋民歌大團圓」開唱，邀請女兒荳荳上台助陣。（中華音樂人交流協會提供）

「臺北大巨蛋民歌大團圓」22日重磅登場，邀來74位民歌歌手華麗齊聚，演出總長超過六小時，創下華語樂壇民歌史歷年之最，為民歌50周年迎來最高潮，以122首金曲接力打造七小時不斷電民歌時光機，透過「回顧往日」、「重返青春」、「五十年」、「思想起」四大主題橋段巧妙串聯，帶領全場歌迷穿越時光、重返民歌最燦爛的黃金年代。

當中備受矚目的亮點莫過於民歌世代指標性團體包括「木吉他合唱團」、「金韻四小」、「大學城」、清清楚楚二重唱、南方二重唱、鄉村二重唱皆全數重磅回歸，以無縫串燒方式輪番合唱演繹不敗經典，不僅重現世代情懷，更完整串起 70–90 年代民歌黃金傳奇，此外，陶晶瑩、萬芳、新生代金曲才子楊肅浩等歌壇中、新生代唱將特別驚喜上陣獻歌藝。

陶晶瑩22日在「臺北大巨蛋民歌大團圓」開唱。（中華音樂人交流協會提供）

陶晶瑩今天以華語中生代歌手的身分出席，一連演唱張雨生的〈天天想你〉跟蔡藍欽的〈這個世界〉兩首民歌，她一開場開玩笑說：「剛剛唱的還可以嗎？老實說我今天是資歷最淺的小妹，所以被發配邊疆。」接著說：「我從小聽民歌長大，吳楚楚先生是我出道時的老闆，雨生的歌也跟民歌有些淵緣，我們都是受民歌薰陶開始創作的。」

陶晶瑩隨後請女兒荳荳上台跟大家打招呼，母女倆同台互動逗趣，陶晶瑩笑說：「我等等要陪我女兒去高雄看TWICE ，但我跟她說，請先陪媽媽來台北大巨蛋，看我那個年代的TWICE，是我心中永不退的記憶。」

