台北大巨蛋假日場次縮水受關注 球團盼下半季提前釋出檔期

中職各隊仍將台北大巨蛋列為主場重點，但今年平日場增加、假日場縮水，球團盼下半季檔期能提早釋出協調。 （資料照片／張哲偉攝）





台北大巨蛋新球季檔期分配引發關注。中華職棒各隊今年仍將大巨蛋視為主場安排重點場地，不過在演唱會等活動進駐下，傳出平日場次增加、假日場次縮水，讓球團與球迷對票房與觀賽安排產生疑慮。

富邦悍將領隊陳昭如表示，目前球團共分配到10場大巨蛋主場，其中包含兩個週末與兩個平日。依中職規劃，各隊保底6場主場、共36場，加上開幕戰2場與總冠軍賽2場；季後賽則視賽程而定。她也提到，去年悍將原僅分到6場，下半季因遠雄釋出檔期而再抽到，全年共取得11場，因此希望今年下半季檔期能及早釋出，再行爭取。

陳昭如指出，大巨蛋在設施、交通與整體觀賽體驗上具優勢，能結合賽後活動與球迷互動，是全台球迷的重要場地選擇，悍將本季首場大巨蛋主場預計在5月底。

另一方面，中信兄弟也關注假日場次減少對票房的影響。領隊劉志威在開訓典禮受訪時坦言，今年檔期安排「比較艱難」，平日場增加、假日場變少。

台北市議員洪健益則呼籲，應本於支持國球立場，釋出更多假日檔期，讓球迷有更多進場觀賽機會。對此，台北市政府體育局表示，將與中職依既定原則協調，強調體育賽事場次與去年相比「絕對不會減少」，並要求遠雄巨蛋公司落實「體育賽事優先」的營運目標。

回顧去年例行賽，大巨蛋原排定52場，其中38場為假日，後續釋出檔期後，全季達66場、假日場46場。今年初步規劃含開幕週在內約13個檔期，假日場維持38場，後續仍將隨賽季進行協調釋出。如何在演唱會與職棒賽事間取得平衡，仍有待相關單位持續協商。（責任編輯：王晨芝）

