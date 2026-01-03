台北大巨蛋包廂 議員質疑分潤蓋牌恐影響市府權益

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北大巨蛋落成啟用兩年多，場館內也有包廂區，不過其包廂開放及市府分潤並未有公開機制，包廂也屢次遭到議員質疑淪為私人招待所。議員批評，此次雙城論壇參訪上海梅賽德斯奔馳文化中心，相關機制完全公開，但大巨蛋至今卻仍是蓋牌狀態。體育局回應，已函請遠雄巨蛋提供說明釐清，相關資料將提供議會參考。

隨團出訪雙城論壇的國民黨籍市議員曾獻瑩說，大巨蛋屬於重大公共資產，市府與營運廠商所約定的分潤與權利金制度，關係到市民實質能否分享經營成果，相關機制必須公開透明受檢驗；特別是包廂費用、冠名收入等高收益項目，若未被納入完整檢視，或未能清楚反映在分潤結構中，長期下來恐使市府實際可分得的收益與經營規模脫節，影響公共利益。

民眾黨籍市議員陳宥丞說，相關包廂分潤機制，從大巨蛋落成起就持續要求應該提供，但到現在仍蓋牌，且遠雄除了巨蛋公司外，旗下也有「遠雄創藝」來負責演唱會主辦，這也不免讓人質疑是否有「球員兼裁判」的壟斷情事，更可能影響到市府分潤，影響市民權益。

北市議會教育委員會審查體育局預算，針對大巨蛋分潤歲入部分做出附帶意見，要求體育局應要求遠雄巨蛋公司就大巨蛋包廂費用訂定公開透明之收費及分潤機制；另遠雄集團成立經紀公司使用大巨蛋場地，是否有市場壟斷及影響市府分潤等相關權益，送法務局研議後三個月內提送委員會。

體育局表示，有關議員關切台北大巨蛋體育館包廂租用費率等疑義，體育局已函請遠雄巨蛋提供說明釐清，後續相關資料將提供議會參考。

