台北大巨蛋場次之爭 北市府：職棒場次不會減少

台北市 / 綜合報導

棒球季即將到來，球迷們很關注，今年大巨蛋職棒到底有幾場？尤其是中信兄弟，過去在大巨蛋的票房場場爆滿，但現在傳出：新球季平日場增加、假日場變少，球團擔心，週末場次縮水、票房會受影響。北市府掛保證，比賽「總場次」絕對不會減少，接下來就看相關單位怎麼喬！

中信兄弟球團：「中信兄弟總冠軍。」黃衫軍舉行開訓典禮，誓言重返榮耀，抱回總冠軍，球員場上拚，球迷進場應援當後盾。

賽事主播：「哇，這個球可能留不住了，看著球飛出去囉！」詹子賢一發紅不讓，點燃現場球迷，熱血沸騰的賽事，有滿場球迷力挺，球員打起球來更帶勁，但大巨蛋熱門的，假日場次恐怕要縮水。

韓團天王天后，都愛唱大巨蛋，今年眼看更多演唱會進駐之下，球迷關心場次是否受到影響，中信兄弟領隊劉志威，開訓典禮時受訪表示，今年確實比較艱難一點，今年平日場次增加，但假日場次變少。

台北市議員(民)洪健益：「應該本於支持國球的立場，要開放更多的假日，例假日，讓更多喜歡的年輕人，甚至於支持國球的人，可以觀賞比賽的一個權利。」各隊大巨蛋的場次，是否受到演唱會排擠縮水，引起熱烈討論。

回顧114年中職例行賽賽程，共有52場大巨蛋其中38場是假日，後續有檔期釋出，全季合計總場次66場，假日場46場，今年會比照辦理嗎，北市府做出回應。

北市府體育局綜合企劃科科長謝宏利：「與中職會依既定原則協調，體育場次跟114年相比，絕對不會減少，體育局會要求遠雄巨蛋公司，落實體育賽事優先之營運目標。」

據理解今年含開幕周，在內的13個檔期，維持在假日場38場，後續隨著賽季進行，還會有檔期釋出協調，場次仍然會有異動，如何兼顧歌迷以及球迷的權益，相關單位還得要再談。

