「台北大巨蛋拾光祭」串聯東區商圈 2周城市慶典啟動

台北新地標台北大巨蛋，迎來首次大型城市慶典「台北大巨蛋拾光祭」，為期2周的活動，串聯大巨蛋場館內外精彩企畫，從大巨蛋延伸至整個東區。（張珈瑄攝）

台北市副市長林奕華表示，大巨蛋成為北市新地標，今年1至9月就辦理87場棒球賽、12場展演活動，創造214萬人次、142億元效益。（張珈瑄攝）

台北新地標台北大巨蛋，迎來首次大型城市慶典「台北大巨蛋拾光祭」，為期2周的活動，串聯大巨蛋場館內外精彩企畫，從大巨蛋延伸至整個東區，打造完整城市慶典體驗。22、23日推出「民歌大團圓」演唱會與味全龍「粉絲感謝祭」，以音樂與運動凝聚城市熱度； 21至23日在松菸大道舉辦「一起上東區」風格市集，集結 22 家東區經典品牌，呈現最道地的東區風格生活；更串聯超過60間東區名店及大巨蛋園區夥伴，至12月7日前推出限定優惠與集點活動，民眾只要於合作店家消費集點，即可抽扭蛋或百項大獎。

台北市副市長林奕華表示，大巨蛋成為北市新地標，從民國112年的棒球到113下半年演唱會，光是今年1至9月就辦理87場棒球賽、12場展演活動，創造214萬人次、142億元效益，也帶動東區9億元的相關消費，配合大巨蛋帶動經濟發展、讓整個商圈做串聯，「共享榮耀」。

承接東區獨有的時尚脈動與城市記憶，台北大巨蛋以「拾光祭」開啟全新篇章，以「EastWAVE 東區浪潮」為靈感，象徵東區潮流文化的再度湧現，讓昔日風華以嶄新姿態回歸。主視覺取材自90–00年代數位美學，融合復古彩蛋與懷舊色調，呼應當代「復古即潮流」的風格熱潮，喚醒世代間的共同記憶。其中「EwE 蛋仔」則是由「EastWAVE」轉化為顏文字，流露Gen Z式的厭世幽默與迷因氣質。

周末限定的「一起上東區」市集，集結人氣美食與風格品牌，搭配現場DJ 音樂，營造最潮城市生活節，活動集結22間東區品牌，共20個風格攤位，橫跨早午餐、甜點、異國料理到微醺小酌等，呈現豐富的城市風貌。

不僅有週末限定市集，拾光祭更串聯超過60間東區代表品牌與話題名店，推出為期2周的「東區店家集點趣」，從人氣美食、特色餐酒館到設計選物店，完整展現東區獨有的街區生命力，打造橫跨 食、酒、設計、生活的多元串聯網絡，凡於活動期間至合作店家探店消費，即可累積點數。

大巨蛋松菸大道周邊打造期間限定休憩區與互動工作坊，讓民眾在逛市集之餘，也能留下專屬回憶，打卡區以「時光」為主題，巨型蛋牆搭配「懶骨頭蛋椅」休憩區，邀請民眾以輕鬆姿態體驗「城市拾光」的週末氛圍；工作坊則包含「大巨蛋紅土盆栽」與「城市繪蛋」兩項互動體驗。紅土盆栽使用廢棄球場紅土混合牡蠣殼粉製作，民眾可打磨紅土、栽入多肉植物，變成居家或辦公療癒小物；城市繪蛋邀大家用色彩重新詮釋並畫出專屬的東區文化。

「民歌大團圓演唱會」將於22日在大巨蛋盛大登場，集結超過70組民歌傳奇領航人，兩組頂尖樂隊以及30名樂手的灣聲弦樂團，從下午3時至晚上10時演唱馬拉松式民歌盛宴，全場採蓋章自由進出制，並提供全時段餐飲服務，讓觀眾在輕鬆氛圍中邊聽邊唱、重溫青春旋律，活動創下「卡司最多、演出最長、合唱最熱血」的紀錄，數萬人齊聚大巨蛋，共鳴屬於青春的回憶。

23日也將辦理味全龍「粉絲感謝祭」邀請王牌投手徐若熙、隊長吉力吉撈．鞏冠及中職傳奇球星林智勝與球迷同樂，Dragon Beauties 小龍女啦啦隊也全員到場，包括李多慧等人氣成員，現場規畫表演舞台區、草地漫遊體驗區、球隊設施參觀區及餐飲贈品服務區等互動內容，讓每位球迷不論場邊應援或螢幕前追隨，都能親身感受熱血，為中華職棒36年賽季畫下完美句點。

大巨蛋不再只是球賽與演唱會的場館，更是「東區生活核心」新起點，串連復興、敦化與松菸商圈的城市綠洲，從館內的民歌演唱會、職棒感謝祭，到館外「一起上東區」活動，一系列期間限定的「拾光祭」盛典，將創造全新的話題熱度，也喚醒人們對東區的記憶與情感連結。

