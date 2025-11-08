台北大巨蛋熱...周邊商圈冷 百億經濟效益分不到1成
台北大巨蛋創造「百億」經濟效益，議員王欣儀指出，周邊商圈卻分不到一成，顯示「巨蛋熱、商圈冷」而市府明年要擴大串聯小巨蛋、北流、北藝等場館及商圈，市府應導入更多互動性行銷方式，幫助商圈。對此，商業處表示，將以折抵券方式擴大經濟效應。
王欣儀指出，今年至9月底，大巨蛋舉辦87場球賽與12場展演活動，共創造142億元經濟效益，但東區商圈實際消費僅9.3億，僅占總體6.6%。此外去年市府推出「大巨蛋 HOME RUN 遊東區」有6檔行銷、經費981萬元，店家營收成長8.9%，但今年僅剩3檔、經費縮水至425萬元，營收成長降為6%。
由於市府明年要串聯大巨蛋、小巨蛋、北流、北藝等多場館及其他周邊商圈，但王欣儀說，整體執行經費卻僅剩830萬元，效益恐更低，且市府這2年商圈派券約11萬張，實際使用5萬4千張，不到5成；另外，問卷發出近2萬份、回收僅7千多份，平均回收率3成多，無法反映真實狀況。
王欣儀建議市府應導入更具消費吸引力及互動性的行銷方式，鼓勵民眾跨店消費，也可導入電子支付與AI大數據分析，精準鎖定目標客群，讓政策成效更可衡量、資源運用更有效率，真正帶動城市整體經濟發展。
北市商業處表示，台北大巨蛋於民國112年開幕，113年估算有175萬人次入場，114年至9月底，舉辦超過87場棒球賽事及 12場展演活動，累計達214 萬人次以上入場，每逢台北大巨蛋舉辦活動，東區與信義商圈總會湧入人潮，帶動區域的經濟發展。
商業處指出，「大巨蛋 Home Run 台北」活動已逐漸形成一套店家及民眾皆習慣之行銷模式，明年除針對大巨蛋中職開幕賽、明星賽等賽事辦理商圈店家串聯活動外，亦規畫針對小巨蛋等指標型展演活動派發商圈夜市折抵券，強化演唱會經濟效果，除邀請商圈店家響應，更推出長期間「憑票根享優惠」活動，擴大經濟效益。
更多udn報導
顏正國再見了！告別式曝 鋼鐵爸「情義重天」
室內曬衣哪裡最快乾？專家揭「窗邊不是最佳解」
日籍YTR揭「台觀光客4大NG行為」 空行李箱掃貨超不懂
AI教父也是狗派！黃仁勳超寵愛犬日常曝光
其他人也在看
巨蛋熱、商圈冷？ 王欣儀質疑台北市經費縮水恐讓行銷打折
CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導 針對台北市政府推動「大巨蛋 HOME RUN 遊東區」等商圈振興活動的成效，台北市議員王欣儀今（8）日指出，大巨蛋雖創造逾百億元經濟效益，但周邊商圈分不到1成，顯示「巨蛋熱、商圈冷」現象明顯；她批評，台北市府明年欲擴大串聯多場館行銷，經費卻大幅縮水，問卷調查回收率過低，成效缺乏公信力。 王欣儀指出，截至114年9月底...匯流新聞網 ・ 17 小時前
王欣儀批北市商圈振興 格局不足 學學臺中
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市議員王欣儀11月4日在財建部門質詢時，針對市府推動「大巨蛋 HOME RUN […]民眾日報 ・ 18 小時前
日本熊害奪13命！防熊商品大賣 網好奇：寶島沒有這問題「台灣黑熊」比較乖？
[FTNN新聞網]實習記者呂洪瑋／綜合報導日本今年熊出沒頻傳，根據日本環境省最新統計，截至11月已有13人因熊襲喪命，引發全國恐慌，就有網友詢問，台灣同樣有...FTNN新聞網 ・ 15 小時前
日本熊害頻傳！他質疑「台灣為何沒有」：台灣的熊比較乖？
一名網友在PTT以「為什麼台灣沒有熊害？」為題發文指出，近期日本熊害頻傳，甚至擴及市區，讓防熊噴霧、警示鈴銷量暴增。他質疑，台灣雖為海島，也有原生黑熊棲息，雖然體型略小，但本質仍具攻擊性，「但是看了那麼多日本熊害故事，反倒台灣很少聽到，是台灣的熊比較乖巧可愛...CTWANT ・ 23 小時前
學生回憶沒了…曾是潮流地標！「小西門町」淪死城 滿街「出租空店」在地人曝原因
曾經人潮爆滿、被譽為「小西門町」的新北市府中捷運後站商圈，如今卻慘變空城！最近有網友拍下影片分享現況，街道冷清、店面一間間關門、滿街「出租」看板，讓不少在地人驚呼「時代的眼淚」「學生回憶全沒了」。而對於商圈沒落的原因，許多民眾點名「警方取締攤販」是主因，痛批「要毀掉一個商圈，只要3年就夠」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
太子集團洗錢案擴大！和平大苑11戶「守門人」竟30萬交保 北檢提抗告
柬埔寨太子集團首腦陳志涉嫌在台從事詐欺、洗錢等非法活動，檢調發動大搜捕行動，聲押主嫌王昱棠等5人，台北地院裁准王昱棠等4人，但對於管理和平大苑11戶豪宅的集團核心成員凃又文，僅諭知30萬元交保、限制住居，台北地檢署不服，將提起抗告。太報 ・ 1 天前
柯志恩最新民調全輸！高雄4綠委「這2人僅差1.7%」 陳其邁說話了
即時中心／黃于庭報導民進黨陸續拍板2026縣市長人選，其中高雄市長初選將面臨「4搶1」大戰，外界關注綠委賴瑞隆、林岱樺、許智傑、邱議瑩最終誰能出線。《上報》昨（7）日公布最新民調，該結果顯示上述4人對決對手藍委柯志恩都獲勝，其中賴、邱領先最多，而2人間則僅有1.7%差距。對此，高雄市長陳其邁今（8）日也發聲了！民視 ・ 15 小時前
最新民調曝光！高雄綠營皆贏柯志恩 恐初選成這2人對決
即時中心／綜合報導民進黨立委賴瑞隆、許智傑、邱議瑩、林岱樺，皆有意代表綠營角逐2026年高雄市長選戰；《上報》今（7）日獨家報導，地下賭盤暖身做出「開盤參考」的民調，發現4人都會贏過代表國民黨參選的不分區藍委柯志恩。值得注意的是，4人之中就以賴瑞隆對上柯志恩的差距最大，而涉入助理費案的林岱樺則與柯志恩差距最小；至於賴瑞隆與邱議瑩的支持度僅差1.7%，「賴邱對決」的態勢似乎一觸即發。民視 ・ 1 天前
綠憲妃大戰 藍基層也盼辦初選
2026台南市長選戰未演先轟動，在國民黨前立委陳以信表態後，藍營基層希望黨中央辦初選。而廝殺激烈的民進黨初選，立委林俊憲、陳亭妃對決態勢愈來愈火熱，林8日將成立安南區後援會，陳強調她在台南各區後援會早已運作8年，每天至少與萬名選民碰面。對於民眾黨主席黃國昌表態高雄支持林岱樺，林俊憲痛批藍白介選，在民調早就有跡可循；陳亭妃則說，她才是藍白最不想看到的對手。中時新聞網 ・ 1 天前
前名模涉案交保後6天裁押 高院發回更裁
（中央社記者林長順台北8日電）前伊林名模蕭瑋葶涉嫌侵占身障關懷協會款項，士林地方法院今年8月5日裁定300萬元交保，8月11日起訴後又裁定羈押禁見。蕭女提起抗告。台灣高等法院日前撤銷原裁定，發回士院更裁。中央社 ・ 9 小時前
日職／搭配宋家豪印象 太田光：積極溝通、常送珍奶
NPB日本職棒東北樂天金鷲今（8）在桃園亞洲職棒交流賽將和同企業的中華職棒樂天桃猿正面交鋒，捕手太田光賽前代表受訪，談及台灣投手的特色，他指出：「身材都很高大魁梧，可以投出角度刁鑽的球，體能也比較好，具備很多日本投手沒有的優點。」人間福報 ・ 11 小時前
本土＋３ 南市登革熱警戒至11/24
記者王勗∕台南報導 南市近期新添三例登革熱本土病例，雖然立冬剛過，但南部氣候溫和仍適…中華日報 ・ 8 小時前
中國信託深夜系統異常！電子支付刷不過、ATM提款「被吃錢」 官方緊急公告
中國信託銀行昨（7）日深夜至今（8）日凌晨發生系統異常，大量用戶反映網銀不能轉帳、ATM領嘸錢卻被扣款，甚至連綁定中國信託的行動支付也無法付款，紛紛直呼「差點報警，以為我被警示帳戶」。對此，中國信託也回應了。鏡報 ・ 17 小時前
議員批振興東區商圈活動效益差 北市府：擴大串聯
（中央社記者劉建邦台北8日電）議員稱市府大巨蛋振興東區商圈政策，巨蛋熱、商圈冷。商業處表示，大巨蛋人流有轉至附近商圈帶出收益，仍規劃擴大至其餘場館，盼提升演唱會經濟。中央社 ・ 12 小時前
韓國怪物女團連3年登台 BABYMONSTER明年初小巨蛋唱2天
本報綜合報導 韓國女團BABYMONSTER連續3年來台灣舉辦演唱會，昨天宣布將於明…中華日報 ・ 7 小時前
黃仁勳快閃台南！驚喜現身「劉家莊牛肉爐」
輝達（NVIDIA）執行長AI教父黃仁勳昨（7）日再度來台，先是造訪台積電3奈米廠參觀最新製程技術，隨後直奔永康知名老店「劉家莊牛肉爐」大快朵頤，店內瞬間吸引了大量粉絲聚集，場面如同明星見面會。中天新聞網 ・ 15 小時前
超大「米奇」爬上鹹酥雞攤！ 站在餐車吃大餐 業者致歉
嘉義一間鹹酥雞攤位近日驚見一隻體型碩大的老鼠爬上餐車偷吃食物，引發食安疑慮！民眾拍下影片在網路瘋傳，直呼看到當下「非常害怕」。衛生局立即前往稽查，發現該攤位餐車未加蓋違規，已限期業者改善，否則將處以6萬元以上罰鍰。業者公開道歉，表示已預約消毒公司處理，並計劃為餐車加裝防護設備。此事件也引發大眾對街邊小吃衛生安全的高度關注！TVBS新聞網 ・ 9 小時前
川普：國際穩定部隊將「非常快」進駐加薩
美國總統川普(Donald Trump)6日說，他預期美國協調的國際穩定部隊「非常快」就會進駐加薩。在此之前，以色列與巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯(Hamas)在加薩的戰爭持續了2年。 這支多國籍部隊是川普戰後治理加薩計畫的一部分，其中可能包含來自埃及、卡達、土耳其、阿拉伯聯合大公國的部隊。 這項計畫在10月10日協助促成了以色列與哈瑪斯之間的脆弱停火協議，但加薩的人道危機並未緩解。 白宮在與中亞領袖會面時表示：「這將會很快。加薩的情況非常好。」 川普說：「你最近沒有聽到太多問題，我會告訴你，如果哈瑪斯有問題，我們擁有願意幫忙的國家。」 這支部隊將在埃及和約旦的支持下，在加薩走廊訓練和支持經過審查的巴勒斯坦警察。這支部隊的任務將是確保邊境地區的安全，避免武器被走私給哈瑪斯。 美國5日提交了一份聯合國安全理事會決議草案給夥伴國家，藉此鞏固川普的計畫，這項草案包含批准這支國際部隊。 美國代表團的一名發言人在聲明中表示，華盛頓的聯合國特使瓦爾茲(Mike Waltz)將這份草案提交給10個安理會成員國，和埃及、卡達、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯，以及土耳其等幾個區域夥伴， 目前尚未排定何時表決中央廣播電台 ・ 1 天前
情趣玩偶醜聞與違禁品風波：中國電商Shein暫避法國封禁
亞洲在線零售商Shein因其平台被發現出售具有兒童特征的情趣玩偶，以及刀具等違禁品，在法國面臨司法程序。法國政府周五表示，由於Shein已移除所有非法產品，平台暫時避免了被徹底封禁的命運，但仍處於官方的「嚴密監控之下」。德國之聲 ・ 9 小時前
川普慘遭司法重擊 ! 美國史上首例 法官裁定「違法派兵波特蘭」下令永久禁令生效
[Newtalk新聞] 美國總統川普以「鎮壓暴力抗議、維護秩序」為由，過去數月先後向多座城市派遣國民兵，引發各州與民權團體強烈反彈。然而，這項行動如今遭到司法界重大挫敗。奧勒岡州聯邦法官伊莫蓋特（Karin Immergut）於7日裁定，川普向波特蘭市派兵「違反憲法」，並頒布永久禁令，禁止聯邦政府在該市部署國民兵。這是美國史上首次法院明確禁止總統對地方城市出兵的案例。 根據判決文件，伊莫蓋特指出，川普政府聲稱「波特蘭存在大規模暴力示威」的說法缺乏事實依據。她寫道：「對聯邦幹員的偶發干擾影響有限，且無證據顯示抗議行動曾對移民局官員的任務造成重大阻礙。」 這位由川普本人在第一任期內任命的法官強調，總統「違法將國民兵聯邦化」，違反了美國憲法第十修正案，即「未明文授予聯邦政府的權力，保留給各州」。因此，她宣告：「任何州的國民兵不得被派往俄勒岡州，本永久禁制令即刻生效並全面適用。」 這項判決取代了她10月初所發布的臨時禁制令，使先前的暫緩措施轉為正式生效的永久禁令，等同對川普政府的「城市派兵行動」按下停止鍵。 根據《法新社》與《路透社》報導，川普今年已將國民兵派往由民主黨執政的洛杉磯、華盛頓特區新頭殼 ・ 10 小時前