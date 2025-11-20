台北大巨蛋美食推薦！「In Between 之間」秋冬新菜單，東西交融歐陸料理、在地食材碰撞味蕾火花

緊鄰臺北大巨蛋的eslite hotel 誠品行旅，坐擁綠意環抱愜意環境，二樓的「In Between 之間」餐廳更能遠眺開闊市景與天際線。即日起換上全新秋冬菜單，以結合東西方、傳統與現代的技法創作歐陸料理，在味蕾中交織出驚喜火花，下次前往看演唱會、球賽前後，不妨在此滋養身心一番。

在舒心綠意中感受「之間」的迷人美學

在繁忙且擁擠的台北中，少有能一邊飽覽大自然綠意、一邊享用精緻美饌的場所，步入座落於松山文創園區中的「In Between 之間」餐廳，大片落地窗引入自然光源，隨著時光轉換映照窗外綠意景色，帶領賓客展開一趟從食材選用到料理都不拘形式的藝術料理饗宴。

「In Between 之間」2025秋冬精選菜單

廣告 廣告

由主廚黃士恭與團隊共同創作2025秋冬菜單，圍繞「之間」理念，展現無所拘束、搭配當令風味的精緻工序佳餚。

澎湖海鱺魚 蕪菁 鮭魚卵 赤味噌魚介醬汁

把完整厚實現流魚肉以赤味噌醬汁醃製一日入味，搭配口感爽脆的蕪菁與蘿蔔，上方以荷蘭甜豆、鮭魚卵與鴻喜菇點綴，從視覺到味覺展現舒適和諧享受。

脆皮櫻桃鴨胸 孢子橄欖 南高梅紫蘇醬汁

經舒肥低溫烹調至八九分熟的櫻桃鴨胸，再以慢火煎至外皮酥脆，搭配以南高梅、紫蘇葉製成的酸甜醬汁，讓果香與鴨胸油香完美融合，口感不油膩令人想一口接一口品嚐。

蕈菇濃湯 螺旋酥餅 榛果碎

擺盤相當吸睛，中央鏤空螺旋酥餅以榛果與秋葵點綴，倒在周遭的湯汁以多種菇類慢火熬燉，並加入馬鈴薯提升稠度與綿滑口感，有著溫潤且濃郁香氣的口感，適合微涼氣溫來上一碗暖心又暖胃。

盤克夏松阪豬 黑蒜檸檬醬汁

低溫舒肥後煎至金黃，佐以黑蒜、炸蒜仁、洋蔥與白蘿蔔熬製的手工醬汁，整體口感既酸甜又濃郁，是精緻法式手法與在地食材的絕佳融合。

火烤和牛橫膈膜 帕馬森起司 紅酒牛汁燉飯

散發誘人光澤的和牛須以複雜工序方能呈現，需先煎、封鎖肉汁再浸泡回血，送上桌前再以噴槍加熱，保留焦香與嫩度。燉飯則以牛汁與炸蒜片爆香後炒製，在半乾半濕程度，使米粒充分吸附醬汁，每一口能細品層層堆疊的濃郁與細膩手法。

「In Between 之間」2025秋冬甜點推薦

享用完極其用心、精緻工序的精選菜單後，連甜點都是將茶香、果韻與台灣在地食材的驚喜碰撞！「茉莉鹹楊桃」加入台灣鹹楊桃慕斯、茉莉花茶香緹、白桃果餡與楊桃果凍，酸甜細膩風味回味無窮。「紅烏龍芭樂」以紅心芭樂果餡為核心，搭配柳橙海綿蛋糕、紅烏龍香緹、白巧克力脆球，具有清新層次的果香與茶香；「桂圓巧克力」則以70%黑巧克力慕斯融合迷人桂圓香氣，外層杏仁巧克力、焦糖鮮奶油、巧克力香緹層疊出多重口感，東西交融的搭配為本次饗宴劃下完美句點。

In Between 之間

地址：台北市信義區菸廠路98號2樓

電話：02 6626 2882

營業時間：午餐：11:30-14:00；晚餐：18:00-21:30 (週一公休)

價位：「饗味套餐」1880+10%元、「之間套餐」2280+10%元、「人文套餐」2580+10%元

延伸閱讀：

大巨蛋秀泰影城4大朝聖亮點！斥資4億打造，270°全景影廳、芬蘭大師人體工學椅，成台北娛樂新地標

CASETiFY大巨蛋門市4大亮點！首度開設餐飲店中店、棒球系列配件可愛登場

HOKA 遠東大巨蛋 Garden City 門市盛大開幕！限定優惠活動、獨賣系列資訊一次看

【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 麥當勞奶昔大哥毛毛包開賣時間+價格曝光！全台12限定店回歸販售現做奶昔

● 【Threads上紅什麼】台南「阿美嬤紅茶奶」台北快閃！時間地點一次看，網友最愛TOP3品項