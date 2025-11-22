台北大巨蛋首創巨幅銀幕百面電視牆 同步向銀髮族強力放送反詐騙宣導
刑事局反詐宣導首度進軍台北大巨蛋演唱會場，針對銀髮族高發之詐騙手法宣導影片，在銀髮族聚集的「民歌大團圓」巨幅銀幕及143面電視牆同步播出。
刑事局分析銀髮族常見詐騙手法，較多為假冒公務機構詐騙及猜猜我是誰詐騙，為防堵稍有積蓄的銀髮族，因不慎相信詐騙集團的話術，所有財產付之一炬，特別利用歲末臺北大巨蛋演出「民歌大團圓」演唱會時機，一連播出4款反詐騙宣導影片，針對假冒公務機構詐騙、猜猜我是誰詐騙及現正最夯的普發一萬現金詐騙，對現場參加演唱會的4萬多名歌迷及超過500名的來賓及工作人員，做最有效、直接的宣導。
刑事局分析，今（2025）年第三季（7至9月）假冒公務機構詐財案件共1,518件，其中為退休、靠退休、保險、年金生活者，有480件，占31.6%；猜猜我是誰詐騙案件共452件，其中為退休、靠退休、保險、年金生活者，有162件，占35.8%。這兩種手法通常歹徒隨機撥打家用電話尋找被害人，銀髮族更容易因平日在家接聽電話而遭詐。
刑事局在宣導層面不遺餘力的利用多元管道提升民眾識詐工作，據民歌大團圓的籌辦單位中華音樂人交流協會分析，購票族群多為40歲以上的青壯年至銀髮族，很多人是帶著年邁的家長，一睹年輕時的偶像丰采。
刑事局選作這次宣導影片的主角，包括藝人王彩樺、雷洪及陳幼芳等銀髮族熟知的知名藝人，讓銀髮族群更能切身感受詐騙話術及防範之道。
刑事局也針對銀行端通報疑似被害人，轉帳至他人已通報的可疑詐騙帳戶，派員進行關懷勸說，透過主動查找潛在被害人的方式，即時在傷害最小的時候先行阻止潛在被害人繼續匯款，透過訓練有素的員警，瞭解潛在被害人遭遇的狀況，即時解構詐騙話術，避免被害人持續匯款，自2025年推行此政策以來，已即時中止3萬多名潛在被害人繼續匯款。
刑事局呼籲，家中長輩如近期有提領大筆金額、欲言又止、心事重重等跡象，可能正受假冒公務機構詐騙話術中，詐騙集團恐嚇「須遵守偵查不公開，不可以跟家人提及」、「須將存款全數提領，交由檢察官監管」所苦，應多關懷家中長輩，並轉發相關宣導影片，讓銀髮族熟知詐騙話術，提升識詐能力，避免遭詐。
更多鏡週刊報導
KTV4男玩「推筒子」遭臨檢 打包蛋糕進警局開同學會
偷拍裸照貼擋風玻璃嗆女友「妳不會在意吧」 渣男嘴賤下場慘了
搭捷運手扶梯掀裙偷拍 男返回現場遭逮辯「我沒怎樣啊」
其他人也在看
盼立院審視院版《財劃法》 卓榮泰：新北統籌分配款增加數六都最高
[Newtalk新聞] 國民黨團、民眾黨團日前二度修正《財政收支劃分法》，行政院20日也提出院版因應。對此，行政院長卓榮泰今（22）日表示，新北在統籌分配稅款與一般性補助款的增加數目，是六都之中最高。他呼籲立法院能夠重新審視政院版《財劃法》，讓中央與地方的建設一直往前走。 卓榮泰今出席「台61線快速公路新北市-苗栗縣路段平交路口改善工程-新北段」動土祈福典禮，並致詞表示，行政院日前提出的《財劃法》修正草案，讓中央有能力調節各縣市所需，讓縣市有充裕的自主財源，能決定自己縣市該有的建設方向。 卓榮泰指出，依照行政院版《財劃法》，新北市在統籌分配稅款與一般性補助款的增加數目，是六都之中最高。他說明，因為新北市地廣人多，經過土地面積、人口計算，並將 65 歲以上長者與 14 歲以下人口採 1.2 倍計算，因此新北的統籌分配稅款會增加。 不過，卓榮泰指出，政府希望六都跟非六都要平均，不能六都一直發展，非六都擺在後面，也就是總統所說「均衡台灣」的理念。 卓榮泰表示，希望能爭取立法院的支持，今天許多立委助理、主任都在現場，盼重新審慎來看政院的《財劃法》能否做到國人生活品質平均、中央與地方的事權合理、新頭殼 ・ 22 小時前
柔性政變？跟鄭麗文有溝通管道 柯重返民眾黨主導藍白合？
論壇中心／董思旻報導前民眾黨主席柯文哲近期動作頻頻，低調現身民眾黨中央黨部，據了解將著手布局明年選舉事宜，至於剛落幕的鄭黃會面，細節是否生變，引發外界關切，民眾黨未來恐怕陷入兩個太陽之爭。傳出早在國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌見面前，鄭麗文就與柯文哲溝通過，前藍委邱毅爆料，鄭麗文有意和柯文哲碰面，雙方曾透過自己的手機短暫通話，並透過民眾黨祕書長周榆修和鄭麗文的指定人選，雙方已建立交流平台。對此，資深媒體人王瑞德在《台灣最前線》節目中表示，「一個柔性的政變即將展開」，看得出來柯文哲回來要接管民眾黨了，當明年黃國昌再也不是黨團總召和立委後，民眾黨核心將回歸柯文哲，之後藍白就是鄭麗文和柯文哲談，哪輪得到黃國昌這個三姓家奴。原文出處：柔性政變煙硝味！爆藍白會早前聯絡過鄭麗文 柯文哲復出黃國昌就沒戲份？ 更多民視新聞報導苗博雅酸鄭黃會上「全空話」！點民眾黨「1事」：真震撼彈鄭黃會民眾黨被酸「第三者燈泡」！吳靜怡：沒有「他」等於沒談柯文哲「外專資格」岌岌可危 陳佩琪曝近況：忙上課民視影音 ・ 1 天前
雲林每4通119有1通無效！七成無效電話惡意騷擾 失眠男深夜也打
雲林縣消防局統計，今年前10個月，119勤務中心每4通報案就有1通是無效電話，其中超過七成為惡意騷擾或無故撥打，嚴重浪費寶貴的救災救護資源！根據《消防法》規定，無故撥打報案專線或謊報災情，最高可處新台幣5萬元罰鍰。台中市和彰化縣的情況更為嚴重，無效電話比例高達50%和35%，已有多起民眾因惡意騷擾119而被開罰的案例。消防局呼籲民眾珍惜緊急救援資源，切勿延誤真正需要幫助的人！TVBS新聞網 ・ 22 小時前
公子還是郎君？古代男子的哪個稱呼最讓你著迷？8種說法各有巧思
在追古裝劇時，許多人都被「古代男子稱呼」迷得神魂顛倒。那一聲輕喚，往往比飛簷走壁的武功更致命：彷彿只要他回頭一笑，你就能跌進千年前的柔情世界。究竟古代男子的哪一個稱呼最讓你著迷？讓我們帶你走進八種最扣心弦的古典稱呼，每一個都蘊藏著足以令人心動的故事。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
涉洗錢與非法捐款 美國嘻哈歌手米歇爾判刑14年
（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國90年代嘻哈樂團「流亡者」成員米歇爾的律師今天證實，米歇爾遭到美國法院判刑14年，罪名是涉入金額高達數10億美元的馬來西亞詐騙案，並協助資金流入美國政壇。中央社 ・ 22 小時前
TWICE高雄開唱周邊商品爆紅 場邊違規攤販遭警鐵腕取締
警方指出，本日演唱會現場，尚無發現可認定係仿冒品的案件，另無行為人在場者，依道路交通管理處罰條例第82條第2項以廢棄物公告貼單，限期改善，否則依廢棄物法令清除之，目前計已3件。另有關現場違規攤販，據統計依道路交通管理處罰條例第82條第1項第1款已告發5件，另勸導20...CTWANT ・ 22 小時前
天天罵自家人 沈志霖批國民黨：天天嚇自己
面對沈伯洋遭中國惡意打壓與通緝一事。沈志霖批藍：天天嚇自己短新聞SHOTNEWS ・ 22 小時前
台中男酒醉砸警「左臂見血縫兩針」 遭壓制上銬
33歲梁姓男子與姊夫在台中飲酒引發爭執，互毆後更攻擊警察！梁男持酒杯砸傷一名蘇姓員警左手臂，需縫合兩針，另一名員警遭辣椒水波及眼睛。警方出動盾牌、警棍將梁男壓制在地上銬。酒後失態充分展現嚴重後果，危害執法人員安全！TVBS新聞網 ・ 22 小時前
找朋友到摩鐵慶生 友人未到警察先來！壽星因這事被逮
【記者張沛森／桃園報導】桃園一名林姓男子昨天（21日）邀朋友到汽車旅館慶生，站在門口等候友人時，突見警車駛進旅館臨檢，隨即掉頭閃避，因舉止怪異引起警員懷疑而上前盤查，並在他隨身攜帶的斜背皮包中發現10包毒咖啡包，當場逮捕後已依法送辦。壹蘋新聞網 ・ 22 小時前
取締毒駕修法正式上路 彰警執法教育訓練全力打擊毒駕
近來國內發生多起因毒駕造成傷亡的重大交通事故，政府展現「毒駕零容忍」的決心，本月十八日彰化員林又發生毒駕撞死人，警政署通令全國警察機關即日起展開「毒品唾液快篩試劑檢測」執法，彰化縣警察局今（二十二）日表示，為達到酒測+毒測執法零誤差，邀集刑事及交通幹部及承辦人員訓練，以實作情境演練及快篩試劑操作方式培訓種子教官，並全面推廣到第一線員警，確保執法正確與合法，即日起全面取締毒駕。今年四月新北康橋國際學校秀岡校區學生騎單車環台，卻在行經彰化埤頭鄉時遭男子毒駕逆向衝撞，造成七名學生輕重傷；本月十八日員林一名婦人騎機車停等紅燈時，遭一名男子毒駕輾斃。行政院於今年八月召開道路交通安全會報時，指示相關部會增修唾液毒品快篩檢測法規，交通部會銜內政部業於十一月十九日發布「違反道路交通管理事 ...台灣新生報 ・ 22 小時前
台中市行車號誌燈全台最多 去年維修件數高達7783件
交通局長葉昭甫指出，台中市目前設置的行車號誌燈共計6612處，其中三色號誌5893處、閃光號誌719處；行人號誌燈共計2373處，其中包含普通行人號誌2194處、放大行人號誌179處，合計達6612處，數量為全台最多。台中市高度重視交通安全，號誌分布密集，日常維護、秒數調整與突發...CTWANT ・ 21 小時前
全台強力掃毒駕！毒品唾液快篩上路 3分鐘就可檢出7大類常見毒品
全台近期全面啟用「毒品唾液快篩試劑」，成為打擊毒駕的新工具。警政署目前共採購1萬2545劑，將依照各地派出所勤務量進行分配。該試劑能在3至6分鐘內檢出安非他命、K他命、大麻、依托咪酯、FM2、苯二氮平類、甲基甲基卡西酮及鴉片類等7大類常見毒品，大幅提升執法效率。鏡週刊Mirror Media ・ 22 小時前
換乘真愛 (演員解說篇) | 電影預告
由「金獎製造機」A24傾力打造的浪漫奇幻愛情喜劇《換乘真愛》，是人氣美劇《指定倖存者》（Designated Survivor）編劇派翠克康南恩（Patrick Cunnane）的最新編劇力作。故事靈感源自他長年縈繞心中的一個問題——「當一名女子在離世後到了『來世』，必須在年輕時於戰爭中逝去的第一任丈夫，以及與她攜手共度一生的第二任丈夫，這兩人之間做出選擇，她會怎麼決定？」這個動人的構想深深觸動了他，讓他隨即將想法分享給好萊塢知名監製兄弟檔提姆懷特（Tim White）與崔弗懷特（Trevor White），三人腦海中立刻浮現出電影畫面，因此火速展開劇本創作，開啟這場關於「愛與永恆」的奇幻旅程。 電影中的人們，離世後將會抵達介在今生與永恆世界的「靈魂轉運站」，這裡有總是爆滿的「沒有男人的世界」，有競爭不斷的「資本主義世界」，也有不需要醫療經驗即可加入的「醫療世界」，等等各式各樣的永恆可能性。不僅如此，人們還有專屬的「來世引導員」從旁協助，並在七天內選出最適合自己的永恆世界。透過派翠克的妙筆打造，拉扯著主角兩段動人愛情，以及跟現實世界運作相似的轉運站，不僅娛樂性十足，奇幻設定更是令人印象深刻，也讓本作在2022年入選好萊塢最受歡迎且備受期待的「劇本黑名單」。 接著，他們邀請曾以《喪屍病狂》（The Cured）與《酷愛自修室》（Dating Amber）嶄露頭角的愛爾蘭導演大衛弗萊恩（David Freyne）執導並共同撰寫劇本，為故事注入獨特的幽默與情感深度，同時將整個「來世世界觀」構築得更加細膩而完整。尤其全片圍繞在女主角與她生命中最重要的兩個男人之間的情感糾葛，以及她在愛與永恆之間所面臨的抉擇，導演特別設計讓她的情感線與兩任丈夫緊密交織，透過細膩的互動與衝突，展現出愛情的兩難與時間對情感的改變。這不只是關於「選擇誰」的故事，更是一次對愛、陪伴與幸福定義的深層探問。至於「幸福究竟是什麼模樣」也是全片另一核心命題，透過片中那些荒誕卻極具創意的「永恆世界招募廣告」，以及無限多樣的死後世界設定，編劇以輕盈卻犀利的筆觸，探索幸福的多重樣貌——也許幸福是逃離現實的片刻喘息，也可能是小眾卻真實的心靈安放。 由於「轉運站」是一個沒有具體地點的空間，一切都是經過精心設計，它並非真實存在，而是為了「兜售永恆」而打造的完美場景，因此，整個世界必須帶有明顯的人工痕跡。曾主修製作設計的導演對此靈感泉湧，他將車站的秩序感、博覽會的開放氛圍，以及飯店的舒適格調巧妙融合，讓轉運站既具規模又充滿機制美，同時放大靈魂在「選擇永恆」時的壓力。手繪質感的天空、從喇叭傳出的鳥鳴聲，這些極度人工的構成，也象徵人們被困在「生與死之間」的虛幻狀態。透過出色的美術與視覺設計，本片成功將這座靈魂得以進出、來世得以運轉的「轉運站」具象化，呈現一場只有在大銀幕才能完全感受的藝術奇觀。 譜出全片浪漫奇幻三角戀的演員，正是由「緋紅女巫」伊莉莎白歐森（Elizabeth Olsen）為核心，並請到《捍衛戰士：獨行俠》（Top Gun: Maverick）麥爾斯泰勒（Miles Teller）和《怪獸與鄧不利多的秘密》（Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore）卡倫透納（Callum Turner），三人激盪出複雜又動人的情感火花。此外，本片還邀請到「奧斯卡得主」達芬喬伊藍道夫（Da'Vine Joy Randolph）和喜劇演員約翰爾利（John Early）幽默詮釋來世引導員，為故事增添輕鬆笑料。豪華卡司齊聚，共同演繹引人入勝且情感衝擊力十足的愛情喜劇，絕對是讓觀眾笑中帶淚、回味無窮的年度必看奇幻愛情鉅作。 上映日期：2025-11-28Yahoo奇摩電影戲劇（預告片） ・ 1 天前
一飛衝天！成大團隊科研火箭AfterLight 1 旭海發射場升空
即時中心／徐子為報導成功大學航太系「燃燒與推進實驗室」協同太空推進研究社研製的AfterLight 1科研火箭，於今（22）天上午6時30分在旭海科研火箭發射場發射升空，火箭推進6秒，總飛行時間達60秒、射高761公尺。團隊表示，航電系統完整記錄飛行資料，將會集合參數進行分析，作為後續火箭任務參考。民視 ・ 22 小時前
日本因首相高市早苗挺台言論 遭到中國霸凌 前白宮國安會中國事務主任杜如松警告美國若不挺日 未來沒有國家願意站在台灣這邊｜鏡轉全球｜#鏡新聞
加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
大峽谷、垃圾山連環爆！他批陳其邁包庇
[NOWnews今日新聞]高雄月世界景點附近山谷日前被發現遭棄置數百噸垃圾，變成大型垃圾山、惡臭四散，引發社會譁然。檢調追查後，指向民進黨籍碧紅里長李有財及其兒子涉案。國民黨立委羅智強批評，李有財曾與...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前
石虎柳丁農友：合作應尊重！坦言拒售柳丁給大苑子 籲建立雙向溝通
「石虎柳丁」事件今（22日）繼續延燒！雖大苑子昨（21日）晚已發出道歉公告，並由董事長邱瑞堂親赴長壽天然農場致歉，但事件...聯合新聞網 ・ 1 天前
美語老師定居台灣！嘆「此生最後悔決定」狂列4缺點 眾人驚呆：好中肯
近日有位外國人在論壇上發文抱怨，自己來台灣旅遊後愛上台灣，決定在台灣定居，並在補習班擔任美語老師，然而實際定居後他卻直言「搬來台灣是我人生中最糟的決定」，點出台灣人雖然友善，但都是「有禮貌的疏離」，至於台灣年輕人他則評價「普遍沒什麼幹勁，整天活在網路世界裡」，長文曝光後許多台灣網友直言「滿中肯的」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 1 天前