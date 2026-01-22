台北大巨蛋首名香港歌手 鄧紫棋4/10起連3天開唱

（中央社記者王心妤台北22日電）香港歌手鄧紫棋今天宣布將於4月10日至12日在台北大巨蛋舉辦I AM GLORIA演唱會，成為首名在大巨蛋開唱的香港歌手，還有逾30處台北景點、捷運等也將展出演唱會主視覺。

鄧紫棋I AM GLORIA演唱會取自G.E.M.鄧紫棋的本名「GLORIA」，象徵回歸初心，擁抱真實自我，足跡橫跨亞洲、歐洲跟美洲，場次達149場，現在則升級成2.0版本，結合權杖意象、機械巨獅等大型舞台裝置，再搭配寶石造型延伸舞台、大型雷射矩陣，大巨蛋也是受矚目的焦點場之一。

台北大巨蛋開唱時間公布後，主辦單位表示，明天起台北共有超過30處景點將同步曝光演唱會主視覺，涵蓋捷運台北101/世貿站、信義區到西門町、台北車站與機場捷運等，讓歌迷提早感受演唱會氣氛。

永豐銀行卡友可於2月6日下午3時至5時先購票，7日早上11時開始全面開放售票。（編輯：張銘坤）1150122