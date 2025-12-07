台北大街警匪追逐! 嫌"加速逃逸"失控撞2機車.1汽車
社會中心／王毓珺 嚴凱 台北報導
驚悚警匪追逐！今天（7日）下午，在台北市信義區，員警巡邏時，發現駕駛違規迴轉上前攔查，沒想到嫌犯心虛加速逃逸，警匪追逐到南港區，嫌犯失控撞上2部機車、汽車才停下，造成2名機車騎士受傷，後續警方也在嫌犯車上搜出多種毒品，立刻將人依法送辦。
大馬路上，車輛乖乖停等紅燈，沒想到下一刻，一輛白色小客車，失控暴衝撞上兩部機車，隨後又撞上汽車，只見第一名被撞的機車騎士，想跳車逃生還是來不及，被撞後整個人痛苦倒地，第二名騎士更是直接被撞到車上，場面相當驚悚。
員警立刻到場，拔槍怒斥白衣駕駛，原來這是一起警匪追逐事件。
眼看逃不掉了，白衣駕駛乖地像隻貓，趴在地上不敢亂動，誇張的是，警方還在他的車上，搜出多種毒品，立刻被帶回偵辦。
台北大街警匪追逐! 嫌"加速逃逸"失控撞2機車.1汽車（圖／民視新聞）目擊民眾：「撞到這部車，我來的時候就是，嫌犯已經被（壓制）。」
民視記者王毓珺：「實際回到現場可以看到，事情就發生在捷運後山埤站附近，這裡的人潮是相當的多，發生警匪追逐其實相當的危險，當時被撞的機車現在還停在這邊，可以看到他的車殼已經碎裂了，地面上滿是車殼碎片，可以想見當時的撞擊力道有多麼強大。」
還原事發經過，7號下午4點多，警方在台北市信義區中坡北路巡邏，發現陳姓駕駛違規迴轉，立刻上前攔查，沒想到駕駛卻沿路加速、闖紅燈逃逸，直到南港區玉成路，撞上兩部機車以及汽車才停下，造成兩名機車騎士擦挫傷，緊急送醫治療。
吃飯路程上演驚魂記，也讓無辜車主嚇壞。
台北大街警匪追逐! 嫌"加速逃逸"失控撞2機車.1汽車（圖／民視新聞）遭撞車主：「他急速的右轉，然後就直接撞過來，就是先撞到前面的機車騎士，然後再撞到我們，還好有停下來，不然就會再撞到行人。」
五分埔派出所副所長李鴻琾：「全案訊後將依，違反毒品危害防制條例，公共危險等案，移送台北地檢署偵辦。」
持毒上路，還心虛逃逸，這下撞傷人，更是罪加一等。
