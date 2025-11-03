台北天文館明辦觀月快閃

今年最大滿月將於十一月五日現身夜空。（台北天文館提供）

記者王誌成∕台北報導

台北天文館三日表示，今年最大滿月將於十一月五日現身夜空，這也是六年來所見最大、最亮的滿月，足足比四月時的最小滿月大了約六分之一，亮約三分之一。台北天文館將於當晚十九時至廿時，於國父紀念館前廣場舉辦「最大滿月快閃」活動。

台北天文館說明，由於月球繞行地球的軌道為橢圓形，因此地月距離會隨時間而改變；當滿月發生在地月距離最近的近地點附近時，稱為「近地點滿月」，也就是俗稱的「超級月亮」；一年中可能出現數次超級滿月，今年十一、十二月皆是。這次的「望」發生在五日二十一時十九分，離通過近地點僅約九小時，與地球距離約三十五萬六千九百七十八公里，月球視直徑達零點五七度，也是自二０一九年二月以來的最大滿月。

台北天文館表示，雖然最大滿月與最小滿月有如五十元和十元硬幣大小的差異，但若非並列其實不易察覺；而當滿月初升時，在與地面景觀、建築等對比下形成的「月亮錯覺」效應，才是使其格外壯觀的主要原因。「最大滿月快閃」活動若因天候因素異動，將即時公告於台北天文館網站。