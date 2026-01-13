台北天文館春季新課程「諾貝爾獎中的天文」

將推出全新天文科學系列課程「諾貝爾獎中的天文」。(台北天文館提供)

記者王誌成／台北報導

台北天文館十三日表示，將推出全新天文科學系列課程「諾貝爾獎中的天文」。該課程為期十二週，共計三十六小時，將於三月七日至六月六日每週六上午開課。課程內容將圍繞歷屆諾貝爾物理獎中與天文學相關的研究成果，涵蓋觀測技術的突破、恆星與宇宙的物理機制，以及現代宇宙學的重要概念。

此課程旨在引導學員逐步理解天文學如何透過關鍵發現，逐漸建立我們對宇宙的認識。即日起至一月二十一日開放網路報名，誠摯歡迎對重大天文發現感興趣的民眾踴躍報名參加。

該課程預計招收六十位學員，凡具高中畢業以上同等學歷，或年滿十八歲以上、有志於學習天文的民眾均可報名參加。修業合格者可依據教育部「非正規教育學習成就認證辦法」獲得兩學分認證。

此外，為鼓勵五十五歲以上的樂齡學習者，特別保留五名優先錄取名額。課程費用為新台幣二千元，報名皆需透過網路進行，若報名人數眾多，將以抽籤方式錄取。詳細報名資訊請參閱台北天文館網站的「活動報名總覽」專區。