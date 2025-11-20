台北天文館預告2026年天象大爆發！月全食、流星雨輪番登場

台北天文館近日發布《2026年重要天象表》，預告明年將有多項精彩天文現象輪番上演，包括罕見的月全食、壯觀的流星雨以及多次行星相合，為天文愛好者帶來豐富的觀測饗宴。

2026年3月3日台灣可見月全食。（圖/台北天文館提供）

其中最受矚目的是3月3日登場的月全食，這場天文奇觀將從月球初虧開始，歷經完全進入地球本影，直到完全復圓，全程長達3小時28分鐘。當月面完全進入地球本影時，將呈現暗紅色澤，形成一般人所稱的「血月」景象，堪稱2026年最壯觀的天文現象。

流星雨愛好者也將迎來雙重驚喜。英仙座流星雨將在8月13日達到極大期，而雙子座流星雨則預計在12月14日迎來高峰。天文館預測，這兩場流星雨的天頂每小時流星數皆可突破百顆，觀賞條件相當優異，民眾有機會目睹流星密集劃過夜空的壯麗景象。

2026年，英仙座流星雨將在8月13日達到極大期，而雙子座流星雨則預計在12月14日迎來高峰。（示意圖/pexels）

除了月全食和流星雨，2026年還將出現多次「行星合」現象，這是指行星與月亮或行星間相互接近的天象，民眾可用肉眼直接觀賞。3月8日將出現「金星合土星」，民眾在日落後朝西方天空觀看即可欣賞。4月20日更是難得，將同時出現「火星合土星」和「水星合土星」，三顆行星亮度極高，民眾在黎明前往東方低空觀看就能清楚看見。11月16日凌晨還會出現「火星合木星」，同樣建議在黎明前朝東方天空方向觀測。

2026年4 月20日將看見水星、火星、土星相聚。（圖/台北天文館提供）

